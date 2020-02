Sviňa je druhý Únos, prístupom k realite i filmárskym štýlom

07.02.2020, 12:19 | Michal Korec

Recenzia | Pred tromi rokmi zobral kiná útokom politický triler Únos inšpirovaný udalosťami 90. rokov, kedy sa unášal syn prezidenta a investigatívna novinárka v ňom hľadala rôzne spojitosti. Tá istá režisérka (Mariana Čengel Solčanská) priniesla do kín nový triler Sviňa, ktorý chce odkazovať na dianie minulej dekády. Hoci sa film začína nápisom, že všetky udalosti a osoby v ňom sú fiktívne, väčšina divákov tuší, na čo vlastne prišla a len veľmi ťažko sa odosobní od nedávnych káuz.

Sviňa je sčasti v inej pozícii ako Únos, lebo jej predchádza aj literárna predloha od Arpáda Soltésza.

V sálach bude sedieť rozmanitá zmes divákov: niektorí čítali knihu, iní iba noviny a časť sem príde na nový slovenský triler s cieľom posúdiť filmárske kvality, no bez hľadania prepojení na reálne udalosti to ide veľmi ťažko.

Film na nich stavia, občas do takej miery, že v napätí čakáte, čo sa doň ešte dostalo a čo nie. Zároveň však musíte myslieť na to, že všetko môže byť aj vymyslené.

Navnadí vás premýšľať, čo je skutočné

Toto je dvojsečná zbraň scenára Svine. Reklamná kampaň i ukážky vás navnadili na rôzne postavy vo filme a sami si začínate spájať súvislosti.

Prológ z roku 521 pred Kristom vám ešte veľa nenapovie (a napriek solídnej myšlienke je vo finále zbytočný a mnohí naň zabudnú), ale scéna z roku 1999, kedy sa poslanec Bobo stane obeťou vydierania zo strany podnikateľa Wagnera (užil si sex s blondínkou, no to sa v hoteli natáčalo na video), vám začína odkrývať štýl i uchopenie jednotlivých postáv.

Neprehliadnite Do kín mieri Sviňa, film o mafii, politike aj obchode s bielym mäsom

Podľa autora predlohy ukazuje veľmi pravdivý obraz o krajine, v ktorej žijeme

Bobo má založiť politickú stranu a raz byť mocným premiérom. Wagner ho ovláda a chce získať vplyv nad krajinou: do hotela či na jachtu si volá politikov, zoženie im koňačik i pekné ženy a na návštevu príde aj nejeden minister.

Už pri scéne z roku 1999 sa môžete pustiť do analýz, čo je skutočné a čo fiktívne. Je totiž veľmi ťažké pozerať film iba ako fiktívny triler, to by ste museli žiť dvadsať rokov v izolácii a nesledovať správy.

Niekto môže tipovať, či sa Bobo podobá na Roba. Iný zase dumať nad tým, či tá sexuálna rýchlovka je na niečom založená alebo sa iba hodila do deja. A ktorého podnikateľa má zosobňovať Wagner?

Dlho si budete lámať nad ním hlavu a nakoniec vám vyjde, že spája viaceré osoby. Okolo Wagnera a jeho machinácií sa točí celý film, a preto je vítané sledovať Jozefa Vajdu vo výbornom hereckom výkone.

Pozorný divák zistí, že Sviňa obsahuje

