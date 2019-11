„Štetka“ či „hajzel“ na dopoludnie. Joj má platiť za vulgárnu Súdnu sieň

06.11.2019, 16:33 | reb | © 2019 News and Media Holding

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí rozhodla o pokutách pre televízie. Najvyššiu sankciu udelila televízii Joj, ktorá podľa regulátora v programe Súdna sieň nedodržala ochranu maloletých divákov. Platiť má aj Markíza, spravodajská Ta3 aj lokálna stanica.

Joj má podľa RVR zaplatiť 8-tisíc eur. Regulátor udelil televízii pokutu za to, že v programe Súdna sieň nesprávne uplatnila piktogramy jednotného systému označovania (JSO).

Ide o epizódu scripted-reality formátu z marca tohto roka, kedy ho v repríze do programu zaradila krátko po deviatej hodine ráno.

Program vtedy Joj označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie.

Ako približuje hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková, Rada posudzovala výrazy, ktoré odzneli v rámci programu a bolo sporné ich zaradenie medzi vulgarizmy nevhodné pre maloletých do 15 alebo 18 rokov, obscénne výrazy nevhodné pre maloletých do 15 alebo 18 rokov a slovnú agresivitu a expresívne výrazy nevhodné pre maloletých do 15 alebo 12 rokov.

Konkrétne v programe odzneli výrazy a vyjadrenia

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť