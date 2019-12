Stávka na jednu kartu – Nový život zaradí Joj štyri dni v prime-time

12.12.2019, 15:56 | pol | © 2019 News and Media Holding

Pripravovanému seriálu Nový život dopraje televízia Joj začiatkom budúceho roka veľkorysý priestor. Mimo hlavnej sezóny mu v prime-time vyhradí štyri večery. S denným seriálom sa pokúsi pritiahnuť k sebe divákov ako kedysi s Panelákom.

Jojka si začiatkom januára otestuje, či sú slovenskí diváci pripravení na nový denný seriál v prime-time. V minulosti si zvykli pozerať Panelák či Búrlivé víno, no seriály sa časom vyčerpali.

Momentálne má denný seriál vo vysielaní Markíza, ktorá s Oteckami dlhodobo boduje po 18. hodine v pracovných dňoch.

Štyri dni po sebe

Joj vidí šancu presadiť sa so seriálovou novinkou v hlavnom vysielanom čase – do boja vyrukuje so seriálom, na ktorom nechala pracovať úspešného českého autora Petra Kolečka a svoju dvornú kreatívnu producentku Danicu Hričovú, ktorá stála aj za Búrlivým vínom a ďalšími titulmi ako Zoo a Divoké kone.

Neprehliadnite Joj nasadí skraja roka nový denný seriál, RTVS šou Zem spieva

Na Silvestra idú všetky televízie pred polnocou s premiérami pôvodných relácií

Joj pôvodne avizovala, že s novinkou Nový život odštartuje v nedeľu 5. decembra o 20:35 pilotnou časťou s dĺžkou 90 minút, no napokon plány zmenila.

V nedeľu namiesto seriálu nasadí premiérový film Vaiana: Legenda o oceáne. Nový život tak odštartuje

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť