Star Wars, Pán prsteňov aj Al Pacino loviaci nacistov. Najočakávanejšie seriály roka 2020

Trend streamovacích služieb sa koncom tohto roka rozbehol spustením služieb Apple TV+ a Disney+, ktoré plánujú zosadiť Netflix z trónu. O pár mesiacov pribudne ešte HBO Max a niekoľko ďalších menších konkurentov. Pre každého hráča je teda zásadné prísť s čo najlepšou a najširšou ponukou. To znamená stále viac kvalitnejších seriálov, kde nebude núdza o zaujímavé príbehy aj hviezdy. Kto by bol povedal, že sa napríklad dočkáme seriálu s Al Pacinom. Toto sú tie najočakávanejšie seriály, ktoré prídu na televízne obrazovky v priebehu roka 2020.

Messiah (Netflix)

Politický sci-fi thriller. Už len táto kombinácia žánrov vyvolá pozornosť. Ešte zaujímavejšie znie hlavná zápletka, v ktorej agentka CIA skúma neznámeho mladíka. Pre niekoho je to možné bezpečnostné riziko, pre mnohých iných nový mesiáš. Samozrejme, takých tu už bolo. Tento so sebou prináša aj nadprirodzené okolnosti, ktoré môžu byť interpretované ako zázraky. V dobe migračnej krízy a sociálnych médií to môže byť jeden z top seriálov sezóny. Hlavnú postavu Al-Massiho si zahral mladý belgický herec s tuniskými pôvodom Mehdi Dehbi, agentku Evu Geller zas Mechelle Monaghan, známa napríklad zo série Mission Impossible, Source Code alebo Eagle Eye. Premiéra Messiah je už 1. januára.

Hunters (Amazon prime video)

Z produkcie Jordana Peela, ktorý si pred necelým rokom odniesol Oscar za svoj scenár k filmu Get Out prichádza politická dráma s Al Pacinom v hlavnej úlohe. Aj preto je to jeden z najočakávanejších seriálov roka. Al Pacino si zahrá člena elitnej židovskej skupiny lovcov nacistov. Dej sa odohráva v Spojených štátoch v roku 1977 a nemá ísť len o hľadanie gestapákov niekde v Južnej Amerike, ale dokonca o prekazenie ich plánu vytvoriť Štvrtú ríšu v USA.

The Outsider (HBO)

Už 13. januára bude mať premiéru prvá časť seriálu podľa rovnomennej novely Stephena Kinga. Asi teda nebude prekvapením, že pôjde o temnú kriminálnu drámu, v ktorej nebude núdza aj o bizarnosti. Hlavnú úlohu učiteľa a školského trénera v malom meste si zahral Jason Bateman. Je podozrivý zo znásilnenia a zavraždenia chlapca. A to napriek tomu, že mnohé dôkazy hovoria v jeho prospech. Lapať ho bude ďalšia filmová a televízna hviezda Ben Mendelsohn a Cynthia Erivo. Mimochodom, v poslednej dobe sa televíznej adaptácie dočkajú aj novely Mr. Mercedes a The Stand.

The Lord of the Rings (Amazon Prime video)

Zatiaľ nie je známych veľa faktov o tomto pripravovanom seriáli. Zatiaľ musí stačiť, že svet Pána prsteňov sa vráti na obrazovky televízorov, na ktorého tvorbu pravdepodobne piatich sérií má Amazon investovať až miliardu amerických dolárov. Ak dosiahne hoci len polovičný úspech ako knižná adaptácia Tolkienovho veľdiela, môže to byť hit najbližších rokov. Dej sa odohráva v priebehu 3 441 rokov trvajúceho veku Númenor, teda pred pádom Saurona a putovaním hobitov z filmovej trilógie. Kvôli náročnej produkcii je možné, že sa premiéry dočkáme až koncom roka, možno dokonca až začiatkom budúceho.

The Lord of the Rings seriál už nebude o prsteniZdroj: Wikimedia

House of the Dragon (HBO)

Podobne ako seriál zo sveta Pána prsteňov, aj pokračovanie adaptácie románov R.R. Martina má obrovský potenciál. Hra o tróny sa stala televíznou legendou a hoci finále nebolo podľa gusta mnohých fanúšikov, celkovo ide o jeden z najúspešnejších seriálov v histórii. HBO si objednalo zatiaľ len 10 častí prvej série a kvôli náročnej a drahej produkcii je tiež možné, že sa premiéry dočkáme najskôr koncom roka. Dej sa bude odohrávať v dobe, kedy Aegon Targaryen, prapredok Daenerys dobíjal na drakoch nové územia a bojoval v občianskej vojne. Viac podrobností o zápletke zatiaľ nejestvuje, ale ako hovorí R.R. Martin, jeho svet je obrovský, priestorovo aj časovo, a ponúka dostatok legiend a postáv pre tucet seriálov.

House of the DragonZdroj: HBO

Star Wars seriály (Disney+)

Bolo všeobecne známe, že po odkúpení práv na svet Star Wars od Georga Lucasa neskončí Disney len pri piatich celovečerných filmoch. Vlastne to dokázal naplno už pred pár týždňami, kedy mala premiéru prvá séria titulu The Mandalorian zo sveta Star Wars. Okamžite sa stala jedným z najlepšie hodnotených a najviac sledovaných seriálov roka. Môžeme čakať podobný, možno aj lepší výsledok aj z ďalších titulov zo sveta Jediov a vesmírnych bojov. Tento rok sa má pracovať dokonca na trojici príbehov. Vlastný seriál má dostať príbeh Obi-Wan Kenobiho, známu postavu z pôvodnej trilógie aj ďalších filmov a animovaných seriálov. Ako učiteľ Anakina Skywalkera a generál si toho užil veľa a presne o tom má byť aj dej.

Star Wars: Cassian AndorZdroj: Disney

Druhý seriál má sledovať osud Cassiana Andora, nemilosrdného elitného špióna rebelov, ktorý sa objavil v celovečernom filme Rogue One: A Star Wars Story. Zatiaľ je známe len obsadenie, hlavnú postavu si rovnako ako vo filme zahrá Diego Luna a hlas jeho neplánovane vtipného robota bude patriť Alanovi Tudykovi.

Do tretice Star Wars: Underworld, ktorý plánoval sám George Lucas, ale kvôli nedostatku financií má tento projekt už 8 rokov odložený na polici. Po úspechu The Mandalorian už je ale aj tento príbeh na spadnutie. Ako názov napovedá, dej sa bude točiť okolo gangstrov a lovcov odmien, jednoducho podsvetia, ktoré je aj vo svete Star Wars veľmi živé.

Falcon a Zimný vojak (Disney+)

Koncom roka má mať premiéru šesť častí miniseriálu zo sveta Marvel Comics, ktorý tiež vlastní Disney. Je možné, že sa dočkáme ďalších seriálov z tohto univerza. Prvý bude príbeh Falcona v podaní Anthonyho Mackieho a Zimného vojaka v podaní Sebastiana Stana, ktorých poznáme z celovečerných filmov Captain America a Avengers. Superhrdinovia sa budú musieť vysporiadať so svetov, v ktorom sa po boji s Thanosom mnoho zmenilo. V seriály si zahrajú aj Daniel Bruhl ako Baron Helmut Zemo známy terorista z Captain America: Civil War a Emily VanCamp ako agentka S.H.I.E.L.D Sharon Carter.

Avenue 5 (HBO)

Pod taktovkou Armanda Iannucciho, ktorý sa postaral aj o scenár sa dočkáme sci-fi komédie s obľúbeným Hughom Lauriem známom z Doktora Housa v hlavnej úlohe. Teraz sa zhostí úlohy kapitána Ryana Clarka na výletnej lodi plnej turistov, ktorých postihuje jeden nevšedný problém za druhým. Seriál bude o to zaujímavejší, že ide o hviezdnu výletnú loď a H. Laurie sa musí starať o vesmírnych turistov. Premiéru má mať Avenue 5 už v januári.

Star Trek: Picard (CBS, Amazon Prime video)

Podľa mnohých fanúšikov seriálu a celého sveta Star Trek bol tou najvydarenejšiu sériou Next Generation. Kapitán lode Enterprise Jean Luc Picard so svojou posádkou brázdil vesmír od roku 1987 až do roku 1994, pomedzi to vznikli 4 celovečerné filmy s týmito postavami. 23. januára bude mať premiéru prvá časť 10-dielnej prvej série nového seriálu s kapitánom Picardom v hlavnej úlohe. Dej sa odohráva v 24. storočí v dobe, kedy už admirál Picard stále v podaní Patricka Stewarta musí opustiť zaslúžený odpočinok a znova sa pustiť do nebezpečných dobrodružstiev, hoci to podľa tvorcov bude aj psychologická dráma o vývoji postáv vo vesmíre po zániku planéty Romulus.

Briarpatch (USA Network)

Vyšetrovateľka Allegra Kill v podaní Rosario Dawsonovej sa vracia do rodného mestečka v Texase. Musí zistiť kto a prečo poslal jej sestru na druhý svet. Lenže naráža na mnoho nezvyčajných postáv a situácii v oblasti, kde je ťažké určiť kto vlastne nie je nejakým spôsobom zloduch. 12-dielna kriminálka s nádychom True Detectives a Pulp Fiction bude mať premiéru 6. februára.

Space Force (Netflix)

V lete 2018 vyhlásil americký prezident Donald Trump, že USA plánuje vytvoriť novú armádnu divíziu. Popri pechote, letectve či námorníctve má vzniknúť vesmírna armáda. Všetci to brali ako jedno z jeho nezrozumiteľných a nereálnych chvastaní. Ale americký herec Steve Carell sa toho chytili a spolu s Gregom Danielsom vytvorili 10-dielný komediálny seriál o tom, ako by taká armáda vznikala a fungovala. Od tvorcov americkej verzie The Office sa tak môžeme dočkať zábavy kombinovanej so silnými pocitom hanbenia sa za iných. Presný dátum premiéry ešte nebol stanovený.

Homeland Season 8 (Showtime)

Na poslednú ôsmu sériu vynikajúceho politicko-špionážneho seriálu Homeland fanúšikovia čakajú už viac ako rok a pol. S charizmatickou agentkou CIA Carrie Mathison v podaní Claire Danes sa rozlúčili už v apríli 2018, kedy skončila v nie príliš dobrom stave. O to viac sa teda môžu tešiť na veľké finále, ktoré začalo sledovaním dvojitého agenta v armáde USA a prešlo do veľkej drámy odohrávajúcej sa takmer na všetkých kontinentoch. Znova sa vrátia známe postavy z predošlých sérií a spolu budú v posledných častiach oceňovaného seriálu bojovať proti Talibanu.