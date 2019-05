Šou Jimmyho Kimmela pokračuje. ABC si ho poistila na ďalšie tri roky

16.05.2019, 16:54 | reb | © 2019 News and Media Holding

Nočná talkšou Jimmy Kimmel Live! pobeží aj naďalej v televízii ABC. Moderátor a zabávač Jimmy Kimmel totiž podpísal novú zmluvu, podľa ktorej bude mať jeho relácia pevné miesto medzi stálymi projektami stanice aj ďalšie tri roky.

Moderátor J. Kimmel je zároveň výkonným producentom programu, ktorý sa vysiela sa od roku 2003 a aktuálne beží jeho 17. séria. Je tak najdlhšie vysielanou talkšou televízie ABC a aj celkovo patrí k najstarším late night TV formátom v krajine.

Šéfka zábavných programov ABC Karey Burkeová potvrdila, že minimálne do tej dvadsiatej sa Kimmelovo pôsobenie nezmení.

Ako pripomína portál Variety, J. Kimmel je v brandži doslova veteránom. Zábavná šou sa vysiela každý pracovný deň, jej oficiálny kanál na YouTube má takmer 14,5 milióna odberateľov. Videá majú dokopy približne 10 miliárd pozretí.

Len krátko po tom, ako ABC potvrdila pokračovanie tejto spolupráce, sa konalo tradičné stretnutie predstaviteľov televízie s inzerentmi, kde každoročne prítomných zabáva aj samotný J. Kimmel. Ani tentoraz si nedopustil ani vtipy na adresu svojho zamestnávateľa aj konkurenciu.

Pripomenul napríklad projekt bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu a jeho manželky Michelle, ktorí podpísali spoluprácu so streamigovou spoločnosťou Netflix. „Po*atý Netflix, podpísal Obamovcov. Obamovci budú mať televíznu šou a Trump riadi krajinu. Ak to nie je nejaký blbý fór, tak ja už neviem,“ cituje jeden z Kimmelových výrokov The Huffington Post.

V roku 2016 na rovnakej udalosti naznačil, že rozmýšľa o konci vlastnej relácie, no nič podobné sa napokon nestalo. Práve naopak, neskôr podpísal kontrakt do roku 2019, ktorý teraz opäť predĺžil. Zatiaľ nevedno, či bude jubilejná 20. séria Jimmy Kimmel Live! poslednou.

Hlavnou témou sa stal Trump

Ešte v októbri minulého roka v rozhovore pre CNN moderátor uviedol, že za posledné roky sa televízna zábava v nočných šou do značnej miery zmenila. Môže za to aj zvolenie Donalda Trumpa do kresla prezidenta. J. Kimmel uviedol, že s kolegami začali

