Slovenským kandidátom na Oscara je nový film Marka Škopa

12.09.2019, 20:35 | TASR

Najnovší slovenský film režiséra Marka Škopa Nech je svetlo, ktorý bude mať o pár dní premiéru v slovenských kinách, nominovala vo štvrtok Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) na zisk prestížnej ceny americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) - známej sošky Oscar v kategórii najlepší medzinárodný celovečerný film.

Tento rok akademici vyberali spomedzi 11 hraných a dokumentárnych filmov. Medzi snímkami sa stretli napríklad drámy Ostrým nožom (režisér Teodor Kuhn), Punk je hned! (režisér Juraj Šlauka), dobrodružný film Mohyla, ale aj romantická komédia z východného Slovenska Loli Paradička (režiséri Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky).

Do výberu boli zaradené aj tri filmy zo septembrových distribučných premiér - road movie Afrika na Pionieri (režisér Marek Slobodník), dokumentárny návrat do blízkej minulosti Slovenska cez najväčšiu spoločenskú kauzu 90. rokov - Skutok sa stal (režisérka Barbora Berezňáková) a hraný film Nech je svetlo, ktorý vstúpi do slovenskej distribúcie 26. septembra.

Snímku, ktorá bude na základe hlasovania akademikov reprezentovať Slovensko v oscarovskom boji, nakrútil scenárista a režisér Marko Škop. Koproducentom bola aj RTVS.

Film zachytáva príbeh hlavného hrdinu filmu Milana (40), ktorý má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny.

Chlapec je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou Zuzkou pritom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.

Hlavnú úlohu stvárnil člen Činohry Slovenského národného divadla Milan Ondrík, ktorý si za svoj výkon odniesol Cenu pre najlepšieho herca z MFF Karlove Vary. Na tomto festivale film bodoval aj u ekumenickej poroty, ktorá ho ocenila zvláštnym uznaním.

Víťazné filmy a ocenené tvorivé výkony za rok 2019 vyhlási AMPAS na udeľovaní 92. výročných cien 9. februára 2020 v hollywoodskej sále Dolby Theatre v Los Angeles.