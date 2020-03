Show Jana Krausa bude prvý raz za 11 rokov bez divákov

10.03.2020, 12:08 | pol | © 2020 News and Media Holding

Šírenie koronavírusu priamo ovplyvní ďalšiu televíznu reláciu. Show Jana Krausa síce nezrušili ako plánované semifinále Zem spieva, bude však prvý raz za celú históriu bez divákov v publiku.

Aj v Česku vydala vláda viaceré nariadenia súvisiace so šírením koronavírusu. Jedným z nich je zákaz podujatí, kde sa zhromažďuje viac ako 100 ľudí.

Opatrenie sa dotkne aj Show Jana Krausa, ktorú vysiela komerčná televízia Prima. Relácia sa pravidelne v utorok nakrúca v pražskom divadle Archa.

Prvý raz za 11-ročnú históriu formátu, ktorý v minulosti vysielala aj Česká televízia, tak bude moderátor Jan Kraus s hosťami hovoriť pred prázdnym hľadiskom.

Je zrejmé, že pri late-night šou so živými rozhovormi s hosťami je pritom prítomnosť publika dôležitá – diváci tvoria podstatnú kulisu rozhovorov a okamžitú spätnú väzbu pre účinkujúcich.

V prípade Krausovej relácie navyše nejde o komparz ako pri niektorých iných televíznych formátoch, ale platiace publikum. Lístky na šou sa predávajú za zhruba 20 eur, vypredané sú mesiace dopredu.

Neprehliadnite RTVS pre hrozbu koronavírusu zrušila živý prenos Zem spieva

Druhé semifinálové kolo sa má predbežne posunúť o týždeň

„Divadlo bez divákov nie je rozhodne to pravé. Na druhej strane je ale útechou, že ľudia nemôžu prísť kvôli dôležitej ochrane zdravia. Show must go on! Prvé prikázanie šoubiznisu môžeme splniť iba vďaka tomu, že ide o záznam pre televíziu,“ povedal J. Kraus.

Hosťami najnovšieho vydania šou budú spevák Matěj Ruppert, herečka Anna Kameníková a biolog Karel Raška.

Prima premiéru šou odvysiela v obvyklom slote v stredu 11. marca o 21:35. Celá relácia je po odvysielaní dostupná aj na YouTube.

Televízne vysielanie ovplyvňuje koronavírus aj na Slovensku. RTVS zrušila semifinálový prenos šou Zem spieva plánovaný na sobotu 14. marca. Zatiaľ ho predbežne posunula o týždeň.

Živé prenosy zo Superstar pred veľkým publikom chystajú o pár týždňov aj Markíza s Novou.