RTVS zmestila do hlavnej predvolebnej debaty aj SNS, deviatu v prieskumoch

19.02.2020, 14:07 | pol | © 2020 News and Media Holding

V poslednej diskusii pred volebným moratóriom dostane v RTVS priestor aj strana SNS, a teda jej líder Andrej Danko. Stane sa tak aj vďaka tomu, že televízia naplánovala záverečnú debatu až s deviatimi účastníkmi. Ak by ich bolo o jedného menej, SNS by sa do zostavy nevošla. Licenčnej rade pritom RTVS oznamovala iný kľúč debát aj rozdielny počet diskutujúcich.