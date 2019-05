RTVS začala nakrúcať vianočnú rozprávku. Známe je herecké obsadenie

15.05.2019, 10:34 | reb | © 2019 News and Media Holding

Verejnoprávna RTVS už nakrúca novú vianočnú rozprávku Červený kamienok. Prvá klapka padla počas uplynulého víkendu v Mlynskej doline. Známi sú aj herci, ktorí sa v projekte objavia. Tí sa spolu s tvorcami presunú aj na Červený kameň, do Kvačianskej doliny a skanzenu v Rožnove pod Radhoštěm.

Telerozhlas približuje, že pripravovaná rozprávka rozpovie príbeh o čarovnom kamienku, ktorý plní želania. Vzniká špeciálne pre RTVS. Na obrazovky sa má dostať počas tohtoročných vianočných sviatkov.

Pri Čarovnom kamienku RTVS spolupracuje s producentom rozprávky Zázračný nos Petrom Neveďalom. Jej koprodukčným partnerom je spoločnosť FilmWorx Studios, financie poskytne aj Česká televízia.

Neprehliadnite RTVS si objednala novú rozprávku, chystá ju k najbližším Vianociam

Na konci roka počíta televízia aj s odvysielaním pokračovania minisérie Mária...

Režisérkou rozprávky je Kristína Herczegová, ktorá je aj spoluautorkou námetu spolu s Naďou Jurkemik. „Námet Čarovného kamienka vznikol už pred dvomi rokmi, kedy sme spolu so scenáristkou Naďou Jurkemik začali rozmýšľať o rozprávke, ktorá by prezentovala súčasné témy, ale zároveň by bola pútavá aj pre detského diváka,“ hovorí režisérka.

Dodáva, že v rozprávke prepojili svet ľudí s

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť