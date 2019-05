RTVS sa púšťa do príprav nového seriálu. Inšpiráciou je titul z Netflixu

21.05.2019, 07:14 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Kam vedie civilizáciou závislosť od moderných technológií? Odpoveď sa pokúša dať satirický sci-fi seriál Black Mirror, ktorý sa najprv vysielal v Spojenom kráľovstve a neskôr ho pod svoje krídla zobral Netflix. Jeho dejová schéma je čiastočne inšpiráciou aj pre slovenských tvorcov, ktorí aktuálne chystajú nový seriál RTVS.

Uber, Airbnb, Tripadvisor, Messenger, Waze a ďalšie aplikácie nám zmenili život, možno aj viac, ako sme si ochotní pripustiť.

Smartfóny, IT technológie a ďalšie výdobytky modernej techniky vedú spoločnosť do neistej budúcnosti, ktorú sa snažia vykresliť scenáristi Black Mirror (Čierne zrkadlo). Príbehy svojím spôsobom ťahajú do extrémov.

Každá epizóda seriálu sa pritom venuje inej téme. Začína sa ako nevinná hra či zábavka, ktorá sa postupne mení na drámu, ktorú si diváci budú zrejme ešte dlho pamätať.

Seriál mal premiéru v Spojenom kráľovstve v roku 2011, prvé dve série uviedla stanica Channel 4. V roku 2015 si však seriál vzal k sebe Netflix, ktorý zachoval pôvodného hlavného scenáristu Charlieho Brookera a objednal si 12 nových časti rozdelených do dvoch sérií aj špeciálny interaktívny film, v ktorom o pokračovaní v deji viackrát rozhodujú diváci.

Nové tri časti piatej série budú mať na Netflixe premiéru 5. júna tohto roka. Seriál je populárny aj v našom teritóriu, svedčí o tom aj vysoké hodnotenia na webe CSFD.cz (89 %). Pozbieral zároveň množstvo prestížnych ocenení vrátane Emmy.

S námetom pracuje RTVS dlhšie

Koncept Black Mirror je voľnou inšpiráciou aj pre nový projekt RTVS. Tá ho má v zásuvke dlhšie, hovoril o ňom ešte v roku 2016 predošlý programový riaditeľ televízie Tibor Búza.

Po vývoji sa momentálne postupne presúva bližšie k prípravnej fáze. Projekt má pracovný názov

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť