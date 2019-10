RTVS sa chystá na spustenie dvoch nových televíznych staníc. Čo o nich zatiaľ vieme

08.10.2019, 07:28 | Rebeka Kosečeková | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

RTVS dlhodobo hovorí o plánoch spustiť ďalší televízny okruh, ktorý má byť zameraný na šport a zdravý životný štýl. Oficiálne by niektoré detaily o stanici mali byť známe v priebehu nasledujúcich týždňov. RTVS zatiaľ stále oficiálne nepotvrdila termín spustenia. No kým donedávna sa o novej športovej stanici hovorilo ako o tretej v poradí, dnes jej už RTVS pridáva prívlastok „štvrtá“. Predtým by totiž mala stihnúť spustiť ešte jeden kanál.