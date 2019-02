RTVS prvý raz predala práva na svoj seriál do USA

08.02.2019, 11:44 | reb | © 2019 News and Media Holding

Verejnoprávna RTVS predala licenciu k seriálu Inšpektor Max medzinárodnej distribučnej spoločnosti Videoplugger pre teritórium Spojených štátov a Kanady. Po prvý raz v histórii sa tak na tento televízny trh dostáva hraný seriál, na ktorom sa koprodukčne podieľala aj RTVS.

Videoplugger spolupracuje s klientmi vo vyše 100 krajinách. „Ich zástupcov nadchol predovšetkým herecký výkon Juraja Kukuru v úlohe extravagantného, no charizmatického inšpektora Maxa, a preto neváhali s kúpou licencie,“ informuje RTVS.

Potvrdené je, že seriál do svojej vysielacej štruktúry zaradí americká televízia MHz Worldview, ktorá vysiela medzinárodné programy pre amerických a kanadských divákov. Patrí pod globálnu mediálnu spoločnosť MHz Networks.

„Mimoriadne sa tešíme, že postava svojrázneho inšpektora Maxa sa nestratila v záplave iných seriálov s detektívnou tematikou a že práve tento seriál, v ktorom je prítomná nenapodobiteľná irónia v dokonalom hereckom stvárnení Juraja Kukuru, zaujal distribútora na západnej pologuli. Aj toto nás povzbudzuje k tomu, aby sme naďalej intenzívne rokovali o možnej druhej sérii seriálu,“ konštatoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Inšpektor Max vznikol v koprodukcii RTVS, Trigon Production a Českej televízie. Autorom námetu je J. Kukura spoločne s Ivanom Hubačom. Scenáristami sú Rasťo Boroš, Laura Siváková-Paššová, Tomáš Koňařík, Adam Doležal. Na režisérskej stoličke sa vystriedali Jiří Chlumský a Petr Nikolaev.

„Je to v prvom rade ocenenie inštitúcií, ktoré pre realizáciu seriálu vytvorili výborné podmienky – verejnoprávnych RTVS a Českej televízie a rovnako Audiovizuálneho fondu. Zároveň je to mimoriadne ocenenie kreatívnej a húževnatej práce všetkých tvorcov, ktorí do projektu vložili svoj um, talent, srdce a veľké množstvo energie,“ poznamenal producent Trigon Production Patrik Pašš.

Aj on považuje za kľúčový výkon J. Kukuru. „Maxovi vdýchol život extravagantného rebela s veľkým srdcom. Verím, že tak ako naši diváci ocenia seriál aj diváci za veľkou mlákou,“ dodal P. Pašš.

Vývoj seriálu trval takmer štyri roky, jeho natáčanie skoro rok v približne 200 lokalitách. Účinkovalo v ňom 147 hercov a 77 epizódnych postáv.

Partnera inšpektora Zoltána Maxa stvárnil český herec Robert Hájek. Tiež sa v nich objavili herci ako Ľubomír Paulovič, Igor Bareš, Diana Mórová, Dušan Jamrich či Marta Sládečková.

RTVS začala s vysielaním 11-dielneho seriálu premiérovo 28. januára 2018, finišoval vlani v apríli. V priemere mal 373-tisíc divákov pri trhovom podiele 15,4 percenta, v užšej cieľovke 12 – 54 dosiahol priemer všetkých častí 169-tisíc divákov (12,6 %).