RTVS prehrala svoj najväčší súdny spor. Pre predpovede počasia jej ide o milióny

Pre súdny spor, ktorý sa s RTVS ťahá ešte od čias riaditeľa Milana Materáka, hrozila televízii v minulosti exekúcia a s platením miliónového ušlého zisku pre bývalého dodávateľa predpovedí počasia musí dodnes počítať vo svojom rozpočte. V aktuálnom rozsudku súd určil, že RTVS má zaplatiť vyše sedem miliónov eur. Telerozhlas to odmieta a chce sa ďalej brániť.

Dlhoročný súdny spor RTVS so spoločnosťou Omega Plus sa týka zmluvy, ktorú ešte v roku 1997 podpísal bývalý riaditeľ televízie Igor Kubiš. Od firmy si objednal výrobu predpovede počasia na osem rokov.

Keď následne prebral riadenie verejnoprávnej televízie Milan Materák, zmluvu s Omegou v októbri 1999 odmietol plniť. Zároveň ju však podľa dodávateľa predpovede počasia právoplatne nevypovedal.

Omega mala za to, že televízia si neplní zmluvný záväzok a podala na ňu žalobu, v ktorej žiadala odškodné – vysokú náhradu za ušlý zisk.

Dodávateľ relácie ho vypočítal ako sumu, ktorú by firma zinkasovala, ak by sa relácia vysielala podľa pôvodnej uzavretej zmluvy, teda do roku 2005.

Preto dodnes RTVS hrozí, že bude musieť zaplatiť vysokú „pálku“. Dodávateľ relácie konkrétne žiadal 2,82 milióna eur, no pri zohľadnení 12-percentného ročného úroku z omeškania od júla 2002 by išlo v súčasnosti už o 8,6 milióna eur a k tomu navyše súdne trovy, ktoré sú v státisícoch eur.

Rokmi rastie potenciálny dlh

RTVS má na spor, ktorý sa ťahá už 17 rokov, v rozpočte dlhodobo deväťmiliónovú rezervu. Zároveň je pod tlakom, pretože čím dlhšie sa spor naťahuje, o to vyššia je potenciálna dlžná suma.

K mimosúdnej dohode nikdy neprišlo. Žalobcom je dnes už spoločnosť Causal, ktorá pohľadávku voči RTVS od Omega Plus prevzala. Firma patrí bývalému spoluvlastníkovi Omega Plus Jozefovi Birovi. Spoločnosť v minulosti prevádzkovala aj webstránku o počasí Meteo.sk, ktorú Slovenský hydrometeorologický ústav podozrieval, že údaje o počasí „opisuje“.

V celom spore

