RTVS predstavila nový televízny kanál. Pozrite si, čo ponúkne Trojka

06.12.2019, 11:22 | Rebeka Kosečeková | © 2019 News and Media Holding

RTVS v piatok prezradila detaily o novej programovej službe - televíznej Trojke. Do jej spustenia ostávajú dva týždne, štart teda stihne tesne pred Vianocami, konkrétne v nedeľu 22. decembra o 6:00. Ponúkať bude programy z archívu, zameraná bude prioritne na divákov starších ako 60 rokov.

V ponuke Trojky sa budú nachádzať rôzne žánre, prinesie dokumenty, dramatické, hudobné a zábavné programy, publicistiku aj vzdelávacie programy. Jej hlavným sloganom je „S Trojkou nikdy nezostarneš“, RTVS o nej hovorí aj ako o televízii pre ľudí tretieho veku.

Vysielať bude denne 24 hodín v dvoch rotáciách. Blok od 6:00 do 12:00 sa bude následne reprízovať od 24:00. Večerný blok od 18:00 do 24:00 uvidia diváci v repríze na druhý deň od 12:00 do 18:00.

Neprehliadnite RTVS sa chystá na spustenie dvoch nových televíznych staníc. Čo o nich zatiaľ vieme

Plánovaný športový kanál by mal začať vysielať budúci rok, ešte predtým sa...

„Spúšťame okruh pre duchom i telom sviežich pamätníkov a boli by sme veľmi radi, keby to vnímali ako vianočný darček, ktorý im bude robiť radosť po celý rok. Tešíme sa, že prinesieme o kúsok viac pohody všetkým ľuďom do sviatočných domácností,“ uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Šéfrdramaturgičkou Trojky je Judita Gembická. Pri kreovaní programovej štruktúry sa podľa nej pozeralo predovšetkým na cieľového diváka. Trojka bude čerpať z archívu Československej a neskôr Slovenskej televízie.

„Zamerali sme sa hlavne na kvalitný obsah, aby bol komunikatívny k dnešnému človeku a aj k mladšej generácii,“ uviedla.

Vráti Bratislavské pondelky

Po spustení bude program tematicky zameraný aj na vianočné sviatky. Po ich skončení bude Trojka vysielať aj programy o varení, zábavné a hudobné formáty. Podvečery chce RTVS venovať dráme či dokumentom.

RTVS na Trojke do pondelkového večerného vysielacieho času vráti známe Bratislavské pondelky, v utorky bude vysielať detektívky, kriminálne či špionážne seriály, v stredu zábavnú publicistiku ako Liga pasáž Borisa Filana, Dávne stretnutia na želanie, Chodili sme spolu, Okná vesmíru dokorán či Mojich sedem divov.

Štvrtky a nedele večer Trojka prinesie televízne seriály z archívu.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť