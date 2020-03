RTVS odložila spustenie športovej stanice. Nový dátum zatiaľ nemá

24.03.2020, 12:39 | pol | © 2020 News and Media Holding

Štvrtý televízny kanál RTVS nezačne vysielať tento rok v júni podľa pôvodných plánov. Telerozhlas v utorok informoval, že spustenie novej stanice odkladá na neurčito. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá zrušila množstvo podujatí plánovaných na najbližšie mesiace.

Štart televízneho kanála Šport viazala RTVS na tohtoročné Majstrovstvá Európy vo futbale, ktoré sa mali na starom kontinente hrať od 12. júna. Organizátori ich však pre pandémiu zrušili – UEFA rozhodla o preložení na budúcoročné leto.

Aktuálne je pravdepodobné, že sa v pôvodnom termíne neuskutoční ani ďalší z predpokladaných programových pilierov stanice – letná olympiáda v Tokiu. Medzinárodný olympijský výbor má rozhodnutie urobiť v najbližších týždňoch, skloňuje sa pritom takisto odklad podujatia.

Prípravy a nákupy bežia mesiace

RTVS za týchto okolností nespustí nový športový kanál. Prípravy naň bežali niekoľko mesiacov. Televízia tvrdí, že ich v maximálnej miere dokončí.

„V čase vrcholiacich príprav na vznik Športu, keď sú rozbehnuté stavebné práce, technologické obstarávania, skladba programu, nákup licencií a výberové konania na nových ľudí, sme sa dostali do obrovskej neistoty,“ komentoval vývoj situácie šéf športovej sekcie RTVS Matej Hajko.

Nový termín spustenia Športu nechce zatiaľ RTVS odhadovať. „V tejto chvíli by bolo maximálne nezodpovedné oznámiť konkrétny termín spustenia nového okruhu a vstupovať do ďalších finančných záväzkov. Nevieme predpovedať, ako sa situácia vyvinie a kedy začne šport na Slovensku a vo svete naplno fungovať. Keď bude jasné, že je to procesne, finančne a personálne reálne, tak prípravy opäť rozbehneme,“ načrtol M. Hajko.

