RTVS koprodukuje nový film Cenzorka, je z prostredia ukrajinskej väznice

13.08.2019, 18:35 | reb | © 2019 News and Media Holding

Verejnoprávna RTVS finančne podporila celovečerný film Cenzorka režiséra Petra Kerekesa. Snímku začali nakrúcať pred vyše dvoma rokmi, v premiére by ju diváci mali vidieť v roku 2020. Prinesie príbeh Iriny, ktorá pracuje v odeskom väzení na juhu Ukrajiny. Tam má okrem iného za úlohu ako cenzorka kontrolovať ľúbostné listy trestancov.

Nový film P. Kerekesa bude mať nádych reality. Väzenská cenzorka Irina totiž hrá samu seba. Aj v skutočnom živote sa stretáva s väzňami a ich partnerkami. Jej povinnosťou je čítať vzájomnú korešpondenciu, ktorú si dvojice vymieňajú spoza väzenských mreží.

Film začali nakrúcať v roku 2017. Jeho producentom je Ivan Ostrochovský a spoločnosť Punkchart films, ktorá úspešne žiadala o podporu aj Audiovizuálny fond. Na scenári Cenzorky sa okrem P. Kerekesa podieľa aj I. Ostrochovský, ktorý je zároveň autorom námetu. Kameru mal na starosti Martin Kollár, strih Marek Šulík.

Pri písaní scenára autori podľa vlastných slov absolvovali rozsiahle obhliadky. Navštívili napríklad väzenia v Ľvove, Bielej Cerkvi, štyri väznice v Kyjeve a päť väzenských objektov v Odeskej oblasti. V nich sa stretli s 18 cenzormi.

Príbeh Iriny režiséra oslovil

Tvorcovia následne vybrali hlavnú postavu Irinu Alexandrovnu. Našli však aj ďalšie príbehy, ktoré zapracovali do scenára. Z niekoľkých cenzorov tak urobili jednu postavu.

Samotná Irina Alexandrovna má približne 50 rokov. Jej funkcia je operatívna dôstojníčka pre bezpečnosť. Prácu cenzorky plní aj popri iných povinnostiach. Hoci každý deň venuje hodiny a hodiny ľúbostným životom, ona partnera nemá.

„Na začiatku sme ju našli ako epizódnu postavu do dokumentárneho filmu o cenzoroch, ktorý sme chceli robiť. No príbeh ženy, ktorá celý čas číta v práci milostné listy a napriek tomu je single, sa mi zdal tak silný, že sme sa so scenáristom Ivanom Ostrochovským rozhodli natočiť film len o Irine,“ hovoril o počiatkoch filmu P. Kerekes v rozhovore pre Rádio Devín pred dvoma rokmi.

Hlavná postava sa pravidelne stretáva s väzňami a ich partnerkami. Trestanci si totiž dopisujú s viacerými ženami naraz, a tak

