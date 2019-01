RTVS koprodukuje novú rozprávku, do kín príde na jeseň

22.01.2019, 16:23 | reb | © 2019 News and Media Holding

V slovensko-českej koprodukcii vzniká nová rozprávka Hodinárov učeň, za ktorou stojí režisérka Jitka Rudolfová a produkčná spoločnosť PubRes. Tá sa podieľala napríklad na filme Učiteľka, Mečiar či historickej dráme Toman.

Rozprávka prinesie príbeh dobráka, šikovného učňa Urbana, ktorého stvárnil český herec Michal Balcar. Ten na ceste za zázračnými hodinkami varujúcimi pred smrťou prekoná mnohé prekážky. Na ceste za šťastím bude chcieť zachrániť svoju lásku Lauru v podaní herečky Dany Droppovej.

Na začiatku príbehu, keď bol Urban dieťaťom, stáli nad jeho kolískou stáli tri sudičky. Dvaja dobrí duchovia osudu Rodovít, ktorého si zahral Jaroslav Plesl a Rodovoj v podaní Václava Neužila mladšieho. Zlá sudička Lichoradka, teda Jana Plodková, videla v osude hodinárovho učňa nekonečné strasti. V rozprávke sa bude Urban pasovať práve s nimi.

Novú rozprávku, ktorá by mala prísť do kín na jeseň, režírovala česká režisérka J. Rudolfová a zároveň sa postarala aj o scenár.

Ako tvrdí Zuzana Mistríková, slovenská koproducentka filmu za PubRes, nakrútiť filmovú rozprávku je vždy veľká výzva. „Česko-slovenská kinematografia má totiž na svojom konte rozprávkové skvosty a každá nová rozprávka sa tak logicky dostáva do konfrontácie s ich kvalitou,“ vysvetľuje na oficiálnej stránke produkčnej spoločnosti.

Režisérka filmu Hodinárov učeň Jitka RudolfováZdroj: PubRes

Z. Mistríková dodáva, že spolupráca s J. Rudolfovou ich v spoločnosti PubRes lákala. „Originálna rozprávka s poetikou a vizualitou, ktorú do nej táto autorka vložila, sľubovala náročnú cestu, ale s možnosťou výnimočného výsledku. Cesta to bola naozaj dlhá, ale už prvé výstupy sú skvelé,“ pochvaľuje si.

Okrem spomínaných hercov sa v Hodinárovom učňovi predstavia aj Viktor Preiss v úlohe Hodinára, Éva Bandor ako jeho manželka či Jakub Žáček, Pavlína Štorková a Miroslav Krobot.

Skupinu tvorcov novej rozprávky dopĺňajú aj ďalšie zaujímavé mená. O hudbu sa postaral skladateľ Michal Novinski a o zvuk Richard Müller. Obaja sú držiteľmi dvoch filmových Českých levov.

Produkcia filmu je už hotová. Zahŕňala približne 35 filmovacích dní, točilo sa od augusta do októbra minulého roka. Do kín by sa mal Hodinárov učeň podľa plánov dostať na jeseň tohto roka a na obrazovkách RTVS na jeseň 2020.

Verejnoprávny telerozhlas finančne vstúpil do projektu koncom minulého roka, prispeje sumou 120-tisíc eur bez DPH. Celkový rozpočet snímky je 1,8 milióna. Okrem PubRes a RTVS sú koproducentmi Česká televízia a česká spoločnosť Evolutions Films.