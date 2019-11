RTVS bráni volebný prieskum od agentúry Actly. Stojí za ňou známe meno

11.11.2019, 14:32 | reb | pol | © 2019 News and Media Holding

Rada RTVS sa v pondelok okrem iných tém venovala aj prieskumu, ktorý si RTVS objednala od málo známej agentúry Actly. Radu zaujímalo, prečo sa obrátila práve na túto spoločnosť, ktorej prieskumy politických preferencií sa dosiaľ v médiách neobjavovali. Podľa šéfa telerozhlasu Jaroslava Rezníka ide o objektívnu agentúru a to, že nie je často citovaná, je hlavný dôvod, prečo ju RTVS oslovila. Actly patrí Jánovi Kasperovi, ktorý sa roky pohybuje v oblasti médií a marketingu.

RTVS zverejnila prieskum Actly minulý týždeň vo štvrtok. Ako uvádza na svojom webe, agentúra zisťovala aj názory ľudí na 19 rôznych tém vrátane preferencií politických strán a účasti vo voľbách.

Radu zaujímalo, prečo sa RTVS obrátila práve na túto agentúru. Členka Dóra Hushegyiová sa zaujímala o presah tohto prieskumu do iných médií. „Chcela by som upozorniť, že tie výsledky nikto neprebral. Každý, kto to momentálne sleduje, uvádzal, že ide o agentúru, ktorá sa takýmito výskumami nezaoberá,“ upozornila.

Vybrali ju, lebo nie je často citovaná

J. Rezník agentúru aj prieskum bránil. Vysvetlil, že záujem bol priniesť dáta od inej agentúry, ktorá nie je jednou z najčastejšie citovaných.

„Neviem, či sa tým zaoberala alebo neozaoberala, alebo či to vedia tí, čo to kritizujú. Výstupy tejto agentúry sme začali prvýkrát promovať už v júni, v júli a vtedy to bolo v poriadku. My nemáme nijaký záujem, nijakým spôsobom prezentovať čokoľvek, čo v tej agentúre vyjde. Kritérium je, že to musí byť absolútne objektívne,“ tvrdil J. Rezník.

Actly okrem toho považuje

