Režisér Šulík začal nakrúcať komédiu Muž so zajačími ušami

29.04.2019, 14:01 | pol | © 2019 News and Media Holding

Pripravovaný film režiséra Martina Šulíka s názvom Muž so zajačími ušami vstúpil 28. apríla do produkčnej fázy. Nakrúcať sa bude v okolí Bratislavy a v Prahe. Koproducentom snímky je aj verejnoprávna televízia.

Do nového projektu sa M. Šulík pustil rok po premiére svojho predošlého filmu Tlmočník, ktorý získal ocenenie Slnko v sieti pre najlepšiu domácu snímku.

Novinka Muž so zaja je komédiou o mužovi, ktorý sa rozhodol využiť príležitosť usporiadať si svoj doterajší život a pokúsiť sa začať odznova. Film sa bude nakrúcať zhruba dva mesiace.

Scenár filmu napísali Marek Leščák spolu s Martinom Šulíkom, kameru bude mať na starosti Martin Štrba a hlavným producentom filmu je Rudolf Biermann.

Titulnej roly sa ujal český herec a režisér Miroslav Krobot a sekundovať mu bude Oldřich Kaiser. Svoju prvú rolu v slovenskom filme získala aj držiteľka ocenenia Najlepšia európska herečka Alexandra Borbély. Ponuku účinkovať prijali tiež herečky Tatiana Pauhofová, Zuzana Krónerová a Zuzana Mauréry.

„Veľmi sa na tento film teším. Máme veselý príbeh, nasadenie a vynikajúci štáb aj obsadenie,“ povedal režisér M. Šulík.

Muž so zajačími ušami je komédiou o mužovi, ktorému prevráti život naruby jeden telefonát, ale aj rozprávaním o našich predstavách o vlastnom živote, premene medziľudských vzťahov a priateľstve.

„Chcel by som, aby náš film rozprával o vážnych veciach so sarkastickým humorom,“ povedal M. Šulík. Hlavný hrdina príbehu nečakane získa zvláštnu schopnosť – mimoriadny sluch, počuje nielen to, čo ľudia hovoria, ale aj nad čím premýšľajú. Zrazu sa dozvedá, čo si o ňom myslia jeho najbližší, rodina aj priatelia.

Film sa bude nakrúcať do začiatku júna na rôznych miestach v Bratislave a jej okolí, ale i v Prahe. R. Biermann spolupracoval s M. Šulíkom aj na predošlom filme Tlmočník, ktorý získal viacero ocenení vrátane Slnka v sieti pre najlepší hraný film roku 2018.

„S Martinom znova chceme urobiť dobrý film, lebo veríme, že na slovenský film sa dnes do kín chodí, práve preto, že je dobrý,“ dodáva producent Rudolf Biermann.

Snímku koprodukuje Šulíkova firma Titanic, Biermannov In Film, koproducentami sú RTVS a Česká televízia. Produkciu filmu podporili Audiovizuálny fond a Státní fond kinematografie.

Do slovenských kín by mal Muž so zajačími ušami prísť na jar 2020 a do kinodistribúcie ho na uvedie spoločnosť Garfield Film.