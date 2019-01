Rada rozhodla o vysokej pokute pre Joj, vysielala priveľa reklamy

23.01.2019, 15:22 | reb | © 2019 News and Media Holding

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila na svojom stredajšom zasadnutí niekoľko pokút. Väčšinu z nich dostala televízia Joj, najvyššiu za prekročenie 12-minútového limitu reklamy povoleného počas jednej hodiny.

RVR udelila Joj sankciu vo výške 25-tisíc eur. Platiť za viacnásobné prekročenie povoleného reklamného limitu v jednej hodiny, ktorý je 12 minút.

Joj nedodržala limit vlani dvakrát v júli a auguste na svojom hlavnom kanáli a rovnako dvakrát na menšej stanici Plus. Televízia sa do limitu nezmestila v prime-timeových časoch medzi 20. - 23. hodinou, dvakrát o 25 sekúnd, raz o 28 sekúnd, no raz aj o 2 minúty a deväť sekúnd.

Vo všetkých prípadoch prekročila čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom tým, že odvysielala reklamy na vlastnú súťaž Bohaté leto, ktorú regulátor do limitu pre reklamné vysielanie zarátal.

Joj sa má suma za pokutu navýšiť aj o 8-tisíc eur za porušenie ochrany maloletých. Podľa Rady zaradila na stanici Plus seriál Mafstory v čase o 20:12 a nesprávne ho označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, hoci program mal byť pre svoj obsah podľa RVR označený ako nevhodný pre divákov do 18 rokov, a tým pádom vysielaný až po 22. hodine.

Okrem toho porušila Joj zákaz skrytej reklamy, za čo musí zaplatiť 6 638 eur. V máji uplynulého roka do hlavnej spravodajskej relácie Noviny TV Joj totiž zaradila reportáž s názvom „Na koho sa usmeje šťastie“, ktorej súčasťou boli informácie o hre Eurojackpot. Podľa regulátora tým robila nedovolenú reklamu spoločnosti Tipos. Joj tak má dohromady platiť takmer 40-tisíc eur.

Rada televíziu upozornila aj na ďalšie porušenie zákona. V Novinách TV Joj odvysielala reportáž „Ordinujú všeobecní lekári dlhšie?“, v ktorej nedodržala zákon o objektívnosti, nestrannosti a oddeľovaní spravodajských informácií od hodnotiacich záverov.

Ďalšia finančná sankcia od RVR vo výške 1 659 eur smeruje púchovskej regionálnej televízii PuTV. Tá v minulom roku vysielala počas troch augustových dní bez licencie.

Regulátor začal správne konanie voči televízii Markíza, ktorá mohla porušiť ochranu maloletých v novembri minulého roka. Pred jedenástou hodinou dopoludnia totiž odvysielala program Rodinné prípady s označením ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 dokov.

Takisto sa RVR bude zaoberať aj spoločnosťou Nitranet, ktorá mohla porušiť zákaz poskytovania retransmisie programovej služby bez súhlasu pôvodného vysielateľa. Správne konanie začala aj voči popradskej televízii TV Porad pre nedodanie súvislého záznamu vysielania na adekvátnom nosiči.

Televízia Považie bude predmetom správneho konania Rady pre možné porušenie zákazu vysielania politickej reklamy v programoch Noviny a Púchovský magazín. Na vyžiadanie RVR tiež nedodala súvislý záznam vysielania. Vysielateľ tejto televízie Media Company mohol navyše poskytovať audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade.