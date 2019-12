Rada riešila sťažnosti na Farmu. Nie je pre deti ani pre dospelých, zaznelo

20.12.2019, 13:14 | Rebeka Kosečeková | © 2019 News and Media Holding

Ostatná séria Farmy má už na Markíze za sebou finále, no hovoriť sa o nej zrejme ešte bude dlhšie. Minimálne na zasadnutiach licenčnej rady, ktorej počas jesene prišlo nezvyčajne veľa sťažností na túto reality šou. Regulátor má zodpovedať otázku, či je obsah relácie vhodný aj pre mladších divákov.

Na Farmu dostáva Rada pre vysielanie a reatransmisiu (RVR) hromadné sťažnosti prakticky celú sezónu. Ako približuje hovorkyňa regulátora Ivana Čaučíková, na reality šou sa diváci sťažovali celkovo v 33 podnetoch.

Drvivá väčšina sťažností sa týkala Jednotného systému označovania (JSO), pre ktoré začala Rada aj prevažnú väčšinu správnych konaní.

Kvôli reprízam cez deň

Markíza vysielala Farmu s „12-kou“ v krúžku, no mnohým sa to zdá málo a tento program by podľa nich mala odporúčať starším divákom.

Jeden zo sťažovateľov napríklad namietal „nevhodné správanie, propagovanie sexu a alkoholu“. Licenčnej rade napísal, že označenie programu malo byť namiesto dvanástky v krúžku „minimálne 15“.

Prípad Farmy ale aj iných programov je špecifický z pohľadu televízie v tom, že sa vysiela aj v denných reprízach. Markíza preto nemôže označiť Farmu „15-kou“ v krúžku, lebo

