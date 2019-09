Rada pokutovala Joj a udelila licenciu. Vysielať môže komediálny kanál

11.09.2019, 17:10 | reb | © 2019 News and Media Holding

Na svojom ostatnom zasadnutí udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pokutu televízii Joj za to, že neustriehla správne načasovanie titulkov pre zdravotne znevýhodnených divákov. Okrem toho na porušenie zákona upozornila aj RTVS, ktorá v publicistickej relácii Občan za dverami podľa Rady nebola objektívna. Licenciu dostala nová televízna stanica.

RVR udelila Joj finančnú sankciu vo výške 3 319 eur. Súvisí s vysielaním scripted reality formátu televízie Policajti v akcii z februára tohto roka.

Podľa regulátora v ňom neboli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím zosynchronizované so zvukovou stopou programu. Nezachytávali teda hovorený prejav spôsobom, ktorý by im umožnil porozumieť obsahu. Na zabezpečenie čitateľnosti nebol primeraný ani čas zobrazenia identifikovaných titulkov.

Voči Joj bolo tiež začaté správne konanie, nakoľko na menšej stanici Plus mohla porušiť ochranu maloletých. V júni odvysielala komédiu Niečo na tej Mary je približne o 20:10 a program označila ako nevhodný pre pre divákov do 12 rokov. Rada bude skúmať, či nedošlo k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania (JSO).

Sankcia pre Občana za dverami

V stredu Rada rozhodla iba o jednej pokute, v ďalšom prípade na porušenie zákona „iba“ upozornila, a to verejnoprávnu RTVS. Tá sa ho dopustila na Jednotke v relácii Občan za dverami rovnako vo februári.

Problematický príspevok s názvom Zdravie, s.r.o., ktorý sa venoval poplatkom u lekárov a

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť