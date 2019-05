Rada bude skúmať vystúpenie Pellegriniho v RTVS pred voľbami aj omšu s Oroschom

22.05.2019, 20:47 | reb | pol | © 2019 News and Media Holding

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa bude bližšie venovať vystúpeniu premiéra Petra Pellegriniho v RTVS pred prvým kolom marcových prezidentských volieb. Skúmať bude, či nedošlo k ovplyvňovaniu voličov, ktoré je v rozpore so zákonom. Rovnakému porušeniu zákona mohlo dôjsť aj vo vysielaní Ta3 či na katolíckej televízii Lux.

Regulátor začal správne konanie voči RTVS, ktorá 13. marca, teda tri dni pred prvým kolom prezidentských volieb, odvysielala na Jednotke príhovor predsedu vlády.

Televízia tým mohla porušiť zákon o vysielaní a retransmisii, ktorý je v tomto prípade naviazaný na volebný zákon. Licenčná rada začala správne konanie, v ktorom bude skúmať, či k prehrešku prišlo a ak áno, rozhodovať o sankcii.

Podprahové odkazy premiéra

Televíziám a rádiám legislatíva upravuje predvolebné vysielanie. Okrem pravidiel týkajúcich sa kampane spresňuje volebný zákon aj ďalšie náležitosti.

V prípade Pellegriniho prejavu v RTVS sa bude Rada zaoberať konkrétne paragrafom, podľa ktorého je okrem klasickej reklamy zakázané vysielať iné programy, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta.

Pellegriniho príhovor na Jednotke išiel 13. marca o 19:30, trval zhruba päť minút. Vysielal sa necelú hodinu pred záverečnou diskusiou najvážnejších kandidátov na post prezidenta.

Premiér v príhovore nemenoval konkrétnych kandidátov, niektorými vyjadreniami však podprahovo mohol podsúvať, koho voliť.

„Je mimoriadne dôležité, aby sme si volili prezidenta pre budúcnosť. My všetci sa opýtajme, či dáme prednosť ďalšiemu šíreniu zloby alebo našej vzájomnej jednote. Naša spoločnosť sa dnes nepotrebuje rozdeľovať na takých či onakých, ale potrebuje sa spájať,“ znel napríklad jeden z Pellegriniho výrokov. Nápadne sa podobal na rétoriku z kampane Maroša Šefčoviča, ktorý kandidoval s podporou Smeru-SD. Aj M. Šefčovič viackrát v diskusiách opakoval, že nechce ľudí deliť na dobrých a zlých, ale zjednocovať ich.

P. Pellegrini ďalej podsúval, že Slovensko za prezidenta potrebuje človeka so skúsenosťami v zahraničnej politike. „Mimoriadne dôležitou úlohou prezidenta je a bude aj zahraničná politika. Aby v nej bol úspešný, potrebuje skúsenosti, kontakty, ako aj medzinárodný rešpekt. Podľa tohto človeka si vo svete budú tvoriť názor na Slovensko a myslím si, že nikto z nás za svojho prezidenta nechce hanbiť. Asi všetci cítime, že potrebujeme, aby konečne do prezidentského úradu zasadla skúsenosť. (...) Preto určite nie je čas na učenie sa,“ povedal. Kritici hlavnej Šefčovičovej súperke Zuzane Čaputovej ako jednu zo slabín vyčítali práve chýbajúce politické skúsenosti.

Preveria aj Ta3 a Oroscha na Luxe

Vo veci možného porušenia rovnakej časti zákona začala RVR správne konanie aj voči spravodajskej Ta3. Aj v jej prípade ide o vysielanie z 13. marca, teda v posledný deň pred začiatkom moratória.

Televízia mohla takisto odvysielať informácie, ktoré ovplyvňovali hlasovanie voličov v prospech či neprospech kandidáta. Rada nešpecifikovala bližšie, o akú reportáž či pasáž relácie malo ísť, no otvorila správne konanie.

Regulátor sa bude venovať aj vysielaniu katolíckej televízie Lux, konkrétne programu Svätá omša z nedele 10. marca. V rámci neho odvysielala stanica naživo aj kázeň arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý hlásal, že „postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za ultraliberálnu stranu za prezidentku je ťažkým hriechom“.

V súvislosti s prezidentskými voľbami začala RVR správne konanie aj v rámci rozhlasovej časti RTVS. K porušeniu zákona mohlo dôjsť v programe Kronika I na Rádiu Patria. V tomto prípade ide o možné nedodržanie objektívnosti či oddelenia názorov od spravodajstva. Rada sa bude venovať príspevku o prieskume volebných preferencií agentúry AKO z konca februára.

Správne konanie začal regulátor aj v súvislosti s uplynulými komunálnymi voľbami. Venovať sa bude spoločnosti T-services a jej regionálnej Turzovskej televízii. Tá mohla odvysielať informácie o kandidátovi na funkciu do orgánov mesta Turzovka v jeho prospech, ktoré zverejnila aj v online archíve. Rovnako mohla ako poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby obísť povinnosť oznámiť to Rade.

Sporná reportáž RTVS o Rusku a Ukrajine

Rada na stredajšom zasadnutí udelila jedinú sankciu verejnoprávnej RTVS. Upozornila ju na porušenie zákona v Správach RTVS. Problematickým bol príspevok „Spor Ukrajina-Rusko“ z novembra minulého roka.

RTVS v reportáži podľa regulátora nedodržala objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu či oddelenie názorov od spravodajskej informácie.

Správne konanie začala Rada aj v súvislosti s multimodálnym prístupom a vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím taktiež v Správach RTVS.

Okrem predvolebného vysielania sa bude Rada bližšie venovať RTVS aj pre populárno-vedecký program Superbunky z marca. Správne konanie začala správne konanie pre možné porušenie všestrannosti informácií a názorovej plurality.

Z rovnakého dôvodu bude RVR bližšie riešiť aj televíziu Joj a programy Noviny o 17:00, kde odvysielala príspevok Nový prezident a milosť a večerné Noviny TV Joj s príspevok O prezidentskej milosti začiatkom marca.

V súvislosti s multimodálnym prístupom má Rada podozrenie, že v mesiacoch január, február a marec tohto roka Ta3 nedodržala, aby bolo najmenej 10 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo neboli do tlmočené do posunkovej reči či vysielané v tejto reči.

RVR začala správne konania aj vo veci možného porušenia ochrany maloletých divákov. V tomto prípade bude v dvoch veciach riešiť televíziu Markíza. Koncom marca totiž odvysielala v Televíznych novinách krátko po 19:00 reportáž „Karadžič dostal doživotie“ a neupozornila na zábery nevhodné pre mladších.

Previniť sa mohla Markíza aj romantickým filmom Všetky moje ex, ktoré odvysielala v popoludňajších hodinách a označila ho ako nevhodný pre divákov do 12 rokov, pričom mohlo byť toto označenie nesprávne.

Regulátor tiež začal správne konanie voči spoločnosti Správcovské bytové družstvo IV Košice vo veci možného porušenia zákazu poskytovania retransmisie programovej služby bez súhlasu pôvodného vysielateľa.

Problémom môžu byť kvóty pre RTVS aj Vlnu

Regulátor sa bude v najbližšom období bližšie venovať aj povinným kvótam na slovenské piesne a nové domáce skladby v rozhlasovom éteri.

Povinnosť vyhradiť im určený čas vysielania mohli porušiť tri stanice Slovenského rozhlasu – Rádio Devín, Rádio Patria a Rádio Pyramída.

Povinnosť odohrať stanovený podiel nových slovenských skladieb bude RVR riešiť aj pri Rádiu Vlna za prvé tri mesiace aktuálneho roka. Na tento rok už regulátor žiadnej stanici neudelil výnimku z kvóte, tie ktoré sa ocitli v správnom konaní, patria k tým, ktoré o ňu žiadali.

Kvóty nariaďujú, že slovenské piesne majú v prípade komerčných staníc tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, v prípade RTVS ide o 35 percent.

Jednu pätinu z týchto piesní majú tvoriť nové slovenské pesničky, teda tie, ktoré sú mladšie ako päť rokov. Do podielu sa pritom zarátavajú len skladby odohrané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.