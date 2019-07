Prokurátor na súde predložil údajnú komunikáciu Kočnera s Ághom

24.07.2019, 11:02 | TASR | Mediálne.sk

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze falšovania zmeniek a marenia spravodlivosti, v ktorej sú obžalovaní bývalý šéf televízie a exminister Pavol Rusko a Marian Kočner, ktorý sedí vo väzbe. Prokurátor ÚŠP Ján Šanta v stredu predložil súdu ďalší možný dôkaz – údajnú komunikáciu medzi M. Kočnerom a jeho spoločníkom v spoločnosti Gamatex Štefanom Ághom.

Napriek tomu, že prokurátor uvádza v obžalobe, že sa Š. Ágh podieľal na falšovaní zmeniek, bude mať na stredajšom pojednávaní postavenie svedka. Jeho vec bola totižto odčlenená na samostatné konanie. Na ŠTS by mal vypovedať v poobedňajších hodinách.

Obžalovaní M. Kočner a P. Rusko podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Š. Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.“

Aktualizované o 11:16: Prokurátor odmietol po otázkach novinárov na obsah komunikácie reagovať, vzhľadom na to, že dôkaz ešte nebol vykonaný. Takisto nekomentoval, či bola otázka z pondelkového pojednávania v súvislosti s výrazmi „slina“ a „slintoš“ smerovaná práve na údajnú komunikáciu M. Kočnerom a Š. Ághom.

Komunikácia by sa mala čítať pri svedeckej výpovedi obvineného Š. Ágha. Je však na senáte, či to aj pripustí. Ruskov obhajca Marek Para na súde dôkaz namietal s tým, že postupné predkladanie nových dôkazov zasahuje do práva na obhajobu. M. Para zároveň žiada, aby sa prepis komunikácie nedostal do médií.

Š. Ágh mal byť v kauze Gamatex spolupáchateľom obžalovanej dvojice pri falšovaní zmeniek. Na otázku TASR, prečo bolo konanie s ním odčlenené na samostatné konanie J. Šanta reagoval, že súd v súvislosti s ním ešte zabezpečuje potrebné dôkazy v prípravnom konaní. Na stredajšom pojednávaní tak bude mať postavenie svedka.

Ďalším dôvodom je aj väzobné stíhanie M. Kočnera. Tomu beží väzobná lehota, vzhľadom na ktorú musí prokuratúra postupovať rýchlejšie ako pri Š. Ághovi, u ktorého väzobné dôvody zistené neboli.

Po prestávke vypovedá na súde Anna Hausknotzová, ktorá v čase kauzy Gamatex pracovala pre licenčnú radu.

O zmenkách nevie ani účtovníčka

Anna Miklošovičová, ktorá bola v minulosti účtovníčka Markízy, nemá o existencii zmeniek žiadne vedomosti. Uviedla to na súde v stredu ráno.

„O žiadnych zmenkách sa v tejto spoločnosti neúčtovalo,“ uviedla vo svojej výpovedi A. Miklošovičová.

Na ŠTS vypovedal v utorok aj riaditeľ Markízy v rokoch 2006 až 2010, Václav Mika. Ten nemal v čase vykonávania svojej funkcie rovnako ako účtovníčka A. Miklošovičová o zmenkách žiadne vedomosti.

M. Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej prišla o život aj jeho snúbenica Martina Kušnírová.

P. Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy niekdajšej spoločníčky Silvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla k predmetným zmenkám. Na súde svoju vinu odmieta. Ani prokurátor, ani obžalovaní nepripúšťajú dohodu o vine a treste.