Prima chystá novú minisériu Linka o pracovníkoch dispečingu tiesňového volania

Seriál plný akcie a skvelých českých hercov skladá poklonu všetkým, ktorí každodenne, aj napriek vlastným starostiam, zachraňujú životy iných. Televízia Prima prichádza so štvorhodinovou minisériou Linka.

Pôvodný český scenár približuje nielen osobný život ľudí, ktorí si ako profesiu zvolili pomoc ostatným, ale aj ich profesné starosti. Osobné príbehy odvíjajú aj v rovine prípadov, ktoré záchranári riešia. Lenka Hornová sa obklopila tímom zručných profesionálov a rozhodla sa ísť pod povrch oficiálnych správ.

Za každým príbehom, ktorý sa v deji odohráva, hľadala ľudský príbeh, pohnutý osud. Réžie sa ujal Jiří Chlumský v spolupráci s Martinom Koppom.

Hlavné postavy stvárnia napríklad Ivana Chýlková, Ondřej Brzobohatý, Martin Hoffmann, Martin Finger, Vladimír Kratina a ďalšie hviezdy českého hereckého neba. Práve vďaka nim a ich nasadení získava seriál na presvedčivosti.

„Veríme, že seriál Linka se stane u divákov rovnako obľúbený ako seriál Modrý kód. Sme radi za plné nasadenie všetkých, ktorí sa na príprave seriálu podieľajú. S ohľadom na dramatizáciu jednotlivých prípadov je jasné, že sa realita na dispečingu akejkoľvek tiesňovej linky od fikcie, ktorú v seriáli ponúkame, líši. Vďaka dejovým skratkám v rámci príbehu ale veríme, že celý seriál bude zaujímavejší pre diváka, ktorý iste pochopí, že realita by sa do času vymedzeného pre seriálový diel naozaj nevošla,“ približuje Lucia Kršáková, riaditeľka výroby TV Prima.

Dodáva tiež, že to ale neznamená, že by v seriáli bola núdza o vtipné situácie a dialógy. Naopak, je zástancom názoru, že vo vypätých situáciách je práve humor a nadhľad potrebný dvojnásobne.

„V seriáli Linka stvárňujem nielen rolu policajtky pracujúcej na dispečingu tiesňovej linky, ale tiež manželku a matku. Moja rola je de facto písaná životom. Nie je to hlavná úloha, ale je podstatná pre fungovanie všetkého. Linky aj rodiny. Také úlohy sa hrajú veľmi krásne, aj keď sú na prvý pohľad nedôležité, sú v živote najdôležitejšie,“ vysvetľuje herečka I. Chýlková.

„Je tu čo hrať, a preto som ponuku na natáčanie Tiesňovej linky prijal. Filip Mrkvička, teda moje postava, je frustrovaný policajt, ktorý ako vyjednávač a krízový intervent nezvládol v minulosti policajnú akciu a použil násilie v situácii, kedy nemal,“ opisuje svoju postavu O. Brzobohatý.

Približuje tiež, že Mrkvička je za to vyšetrovaný, podľa interných pravidiel postavený mimo službu a prevelený na tiesňovú linku. Nedá mu to a často, aj napriek zákazu svojej nadriadenej, odbieha do akcie.

„Nejde o žiadneho jednofarebného Mirka Dušína. Filip je celkom komplikovaný, egoistický a tvrdohlavý človek so zmyslom pre spravodlivosť. To sa hrá pekne a baví ma to. Snáď bude aj divákov,“ dodáva.

Reflektovaným uhlom pohľadu je tiež sonda do života ľudí, ktorí sa stávajú (často nechcene) účastníkmi krízových situácií, no tiež pohľadom na ľudí pracujúcich denne v stresových situáciách a pod veľkým psychickým tlakom, napriek tomu pripravení pomôcť, oddeliť svoje osobné drámy od pracovného života.

Štyri diely, ktoré sa práve chystajú, sú vždy rozdelené do jednotlivých prípadov. V priebehu jednej epizódy sa tak diváci môžu tešiť na dva veľké uzavreté prípady plus drobnejšie výjazdy.