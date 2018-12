Porota Hlasu je kompletná, televízie oznámili posledné meno

21.12.2018, 10:05 | reb | © 2018 News and Media Holding

Diváci poznajú mená všetkých porotcov súťaže The Voice Česko Slovensko na Markíze a Nove. Televízie odhalili aj meno štvrtého kouča. Je ním spevák českej skupiny Kabát Pepa Vojtek, ktorý si už túto úlohu v minulosti vyskúšal.

Po nováčikoch v kreslách koučov – Vojtěchovi Dykovi, Jane Kirschner a Kalim – zasadne do poroty aj spevák Pepa Vojtek.

Ten nebude v Hlase nováčikom. V minulých ročníkoch pôsobil ako kouč a svoju zverenkyňu Lo Hrůzovú v roku 2014 doviedol až k víťazstvu.

Zdroj: Markíza

Okrem toho, že je P. Vojtek spevákom rockovej skupiny Kabát, pôsobí aj v muzikáloch. „Pohybujem sa na hudobnej scéne od roku 1986 a na muzikálovej od roku 1995, myslím, že za tú dobu som nazbieral dosť skúseností,“ hovorí.

O tom, kto postúpi do ďalšieho kola, rozhodujú kouči otočením svojho kresla. V tom, čo na súťažiacich zaujme P. Vojteka, má spevák jasno. „Nemusí to byť dokonalý spev, ale je to originalita, energia, ktorú pocítite, aj keď ste otočený chrbtom,“ tvrdí.

Kreatívny producent a režisér šou Pepe Majeský je po predstavení kompletnej poroty spokojný. „Som veľmi rád, že trojicu koučov doplní práve Pepa Vojtek, s ktorým sme spolupracovali aj v minulých ročníkoch tejto šou. Pepa je veľkým prínosom a rozhodne má divákom, a hlavne súťažiacim, čo ponúknuť,“ uvádza P. Majeský.

Ďalší ročník speváckej súťaže Markízy a Novy má poangličtený názov The Voice Česko Slovensko. Program distribuovaný spoločnosťou Talpa sa opäť dostane spoločne na obrazovky oboch televízií, rovnako ako v rokoch 2012 a 2014.

Stanice sľubujú nové prvky, ktoré zatraktívnia a zdynamizujú priebeh súťaže. Jej víťaz získa hlavnú cenu v podobe 75-tisíc eur.