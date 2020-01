Piussi dokončuje film o slovenskej justícii. Chce, aby ho ľudia videli ešte do volieb

13.01.2020, 12:21 | TASR | Mediálne.sk

Slovenská filmárka Zuzana Piussi v týchto dňoch intenzívne dokončuje svoj najnovší dokument V hmle s podtitulom „slovenské cesty k spravodlivosti“. Vzhľadom na tému je podľa nej dôležité, aby ho videli ľudia ešte do parlamentných volieb. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.

Režisérka kladie – Prečo ľudia stále tak masívne nedôverujú slovenským súdom? Vo filme sa zaoberá dôsledkami toho, čo ukázala Threema.

Cez konkrétne príbehy týkajúce sa samotných sudcov, podnikateľov či bežných ľudí, film tematizuje dôsledky straty spravodlivosti zo slovenského života, čo je fatálne pre celý štát aj demokratický systém. Film, ktorý do kín uvedie od 13. februára spoločnosť Filmtopia, reflektuje aj procesy uzdravovania justície.

„Film ukazuje aj to, že rozklad justície je jedným z dôvodov, prečo ľudia volia antisystémové strany s vierou, že tieto veci napravia. V skutočnosti im tieto strany nepomôžu. Keby riadne fungovala justícia, tak štát by nemohli do takej veľkej miery ovládnuť oligarchia a mafiánske skupiny. Dôležité je aj dať do pozornosti ľudí, čo ponúkajú strany po voľbách pre spravovanie štátu a justície osobitne,“ povedala Z. Piussi, ktorá pred pár dňami skončila nakrúcanie filmu.

Korupcia odhalená Threemou

Právo reprezentuje pevnú štruktúru spoločenských vzťahov. Keď je tento systém práva spochybnený, spoločnosť sa ocitá v hmle, uvádzajú tvorcovia. Hmla je aj názov policajnej akcie, ktorá vyšetruje korupciu sudcov, a tú odhalila aplikácia Threema v mobile Mariana Kočnera.

Z. Piussi sa problémami bezprávia v právnom štáte zaoberala už v roku 2011 v dokumente Nemoc tretej moci, ale ani po uplynutí ďalších deviatich rokov nedošlo vo vnútri justície k zásadným zmenám a to sa týka aj vnímania jej dôveryhodnosti a nezávislosti verejnosťou.

Film by mal podľa tvorcov pomôcť verejným diskusiám o stave slovenskej justície a vyvolať tlaky na potrebné zmeny, „keďže doterajšia história nášho demokratického štátu potvrdila, že kľúčovým problémom nie sú zákony a vybavenosť súdov, ale ľudia, ktorí súdnu moc na Slovensku vykonávajú“.

Možnosť na očistu

„Nemoc tretej moci som nakrúcala so sudcami, ktorí sa postavili proti Harabinovi. Dnes, po deviatich rokoch Harabin neovláda slovenskú justíciu, ale dôveryhodnosť súdnictva je veľmi nízka, traja zo štyroch ľudí nedôverujú v slovenské súdy,“ hovorí Z. Piussi.

Jej film o justícii vtedy aj dnes iniciovala sudkyňa Katarína Javorčíková. „Bola prezidentkou združenia Za otvorenú justíciu (ZOJ) a spolu s ďalšími sudcami bojuje za skutočne fungujúcu justíciu. Pred pár mesiacmi sa rozhodla prerušiť svoju činnosť sudcu. Napísala článok, kde v piatich bodoch vysvetľuje svoje rozhodnutie. Do toho prišla Threema a odhalila to, čo niektorí sudcovia zo združenia ZOJ dávno kritizovali,“ priblížila Z. Piussi.

Dodala, že „navonok to vyzerá ako kríza, ale v skutočnosti je to možnosť na očistu nášho súdnictva, a zároveň je to chvíľa, keď môže vzniknúť film, ktorý to tématizuje a môže pomôcť tejto očiste. O niektorých konkrétnych veciach sa ešte nedá hovoriť, aby som nenarušila posledné natáčanie“.