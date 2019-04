Osamotený Danko v rozhlase Rade neprekáža, diskusiu o Husákovi pokazil moderátor

29.04.2019, 13:11 | Rebeka Révészová | © 2019 News and Media Holding

Rada RTVS sa na svojom zasadnutí v pondelok venovala aj otvorenému listu časti redaktorov z rozhlasového spravodajstva. Tí reagovali na vystúpenie šéfa parlamentu Andreja Danka v relácii Z prvej ruky na Rádiu Slovensko, ktorý rečnil bez politického oponenta. Niektorí členovia Rady považujú ich reakciu za prehnanú. Kriticky sa viacerí vyjadrili o diskusii o Gustávovi Husákovi v programe Najväčší Slovák.

Rada RTVS sa v úvode zasadnutia venovala spomínanej časti rozhlasovej relácie Z prvej ruky z polovice apríla, ktorej témou bolo zamýšľané nové ministerstvo cestovného ruchu. Šéf parlamentu a vládnej SNS ho chce zaviesť v budúcom roku. O týchto plánoch hovorí už dlhodobo. V štúdiu s ním viedla rozhovor moderátorka Monika Maťová, ktorá si za mikrofón Z prvej ruky sadla vôbec prvýkrát.

Do Maťovej relácie prišiel spolu s A. Dankom aj druhý hosť, nešlo však o politika, ktorý by prezentoval opozičný názor. K téme sa vyjadroval prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák. V oblasti cestovného ruchu SNS presadzovala napríklad zavedenie rekreačných poukazov, ktoré vošli do platnosti začiatkom tohto roka. Ich prínos dlhodobo prízvukoval aj samotný M. Harbuľák.

Zástupcovia Rady RTVS pripomenuli otvorený list niekoľkých rozhlasových redaktorov, ktorí sa poslucháčom ospravedlnili za nezvládnuté vysielanie. V. Chuguryan v tejto súvislosti uviedol, že išlo o individuálne zlyhanie a chybu moderátorky.

„Tému poňala odborne a trocha jej ušlo, že si do štúdia pozvala politika a tým pádom si téma vyžadovala politického oponenta,“ vysvetlil s tým, že M. Harbuľáka vnímala ako vyrovnaného partnera na debatu, keďže zastupoval skupinu, ktorej by sa nové ministerstvo priamo týkalo.

„Bohužiaľ to nevyznelo ako úplne vyrovnané, preto RTVS vydala oficiálne stanovisko, v ktorom priznala chybu, oznámila vyvodenie dôsledkov voči konkrétnej redaktorke a vedúcemu spravodajstva,“ pripomenul V. Chuguryan.

RTVS sa pre médiá v danom čase vyjadrila, že M. Maťová aj vedúci rozhlasového spravodajstva, ktorým je momentálne Peter Nittnaus, dostanú v tejto súvislosti upozornenie na nedostatočné plnenie pracovných povinností a na dodržiavanie štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS.

„Aby sa do budúcnosti takýmto situáciám predchádzalo, RTVS zriadi pozíciu dramaturga aj pri tejto diskusnej relácii. Vedenie spravodajstva bude zároveň ešte dôslednejšie trvať na dodržiavaní objektivity, nestrannosti a vyváženosti diskusných, spravodajských a publicistických relácií,“ dodal telerozhlas.

Ospravedlnenie potrebné nie je

V. Chuguryan sa odvolal na oficiálne stanovisko RTVS. Pripomenul, že skupina redaktorov podpísaná pod otvoreným listom považovala kroky RTVS za nedostatočné. Teda, že si telerozhlas priznal chybu, vyvodil zodpovednosť voči konkrétnym osobám a zriadil aj pozíciu dramaturga.

Redaktori podľa neho žiadali vedenie aj o verejné ospravedlnenie. „Myslím si,

