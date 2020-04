Od Rezníka chce mediálny výbor vedieť, ako v RTVS zabezpečí objektivitu

07.04.2020, 16:18 | TASR | Mediálne.sk

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník má prehodnotiť vysielanie investigatívy a do vysielania zaradiť vzdelávacie programy pre školy. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok schválil parlamentný výbor pre kultúru a médiá. Na utorkovom zasadnutí výboru mal Rezník informovať o programovej štruktúre vysielania počas krízovej situácie. Šéf RTVS má zároveň do 20. apríla informovať výbor o opatreniach zabezpečujúcich objektivitu a nezávislosť spravodajstva.