O Eurovíziu je nízky záujem. Lístky podarujú aj ľuďom z okolia pásma Gazy

11.05.2019, 11:31 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Do začiatku pesničkovej súťaže Eurovízia, ktorá sa tento rok koná v Tel Avive, ostáva zopár dní. Tisícky lístkov na semifinálové či porotcovské šou však ostávajú ešte stále nevypredané. Dôvodom je najmä prestrelená cena vstupeniek, ako aj obavy z bezpečnostnej situácie.

Izraelský verejnoprávny vysielateľ KAN, ktorý súťaž zastrešuje, začal predávať vstupenky vo februári tohto roku. V tom čase očakával, že šou sa zúčastní až 20-tisíc zahraničných návštevníkov. Izraelský denník Haaretz odhadol aktuálne ich reálny počet na približne päťtisíc.

Pre porovnanie, keď bola Eurovízia v roku 2016 v Štokholme, hlavné mesto Švédska navštívilo až 38-tisíc turistov z cudziny. O rok neskôr ich do metropoly Ukrajiny Kyjeva prišlo asi 20-tisíc plus dvojnásobok z ostatných častí krajiny.

Podľa portálu Eurovoix.com je tento rok vypredané zatiaľ len finále samotnej šou, ktoré sa koná v sobotu 18. mája, pričom Eurovízia odštartuje prvými nevysielanými semifinále pre porotu už v pondelok.

Hoci kapacita haly Expo Arena predstavuje 7 300 miest, približne tri tisícky lístkov neboli uvoľnené do predaja, ale smerovali národným delegáciám jednotlivých účastníckych krajín, sponzorom a iným organizáciám.

Astronomické ceny lístkov

Ceny vstupeniek zverejnila KAN v spomínanom februári. Najlacnejší lístok na priamy prenos semifinálových kôl, ktoré sa konajú 12. a 14. mája, bol 183 eur, pričom najdrahší stál 305 eur. Vstupenka do VIP zóny s označením Green Room na samotné finále sa predávala za 487 eur.

Podľa portálu Wiwibloggs.com odôvodnil organizátor vysokú cenu vyššími produkčnými nákladmi (tie mohli súvisieť sčasti aj s bezpečnosťou), ako aj tým, že izraelská vláda neprispela na akciu žiadnou dotáciou.

Keď v roku 2015 hostila Eurovíziu Viedeň, cena vstupeniek na finále sa pohybovala od 42 do 390 eur. Minulý rok v Portugalsku stálo finále od 35 do 299 eur a semifinále od 15 do 140 eur.

Cenu lístkov v zásade ovplyvňujú tri faktory:

