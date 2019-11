Nová doba: Netflix v stredu uviedol adepta na Oscara, v kinách takmer nebol

27.11.2019, 19:30 | Michal Korec

Po vlaňajšom ošiali okolo filmu Roma od Netflixu pokračuje služba v nasadzovaní potenciálnych kandidátov na filmové ceny v predstihu oproti iným. V stredu zaradila do knižnice snímku The Irishman amerického režiséra Martina Scorseseho. Znamená to, že diváci si ho môžu pozrieť o deň skôr ako porota Oscarov.