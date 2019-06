Netflix pridal český dabing, dostupný je aj pri novom seriáli

14.06.2019, 17:42 | reb | © 2019 News and Media Holding

Stremingová platforma Netflix najnovšie ponúka aj programy s českým dabingom. Po tom, ako začala pridávať vo februári tohto roka k vybraným filmom a seriálom české titulky, sa tak ďalej približuje divákom, ktorí preferujú lokalizáciu obsahu.

O novinke v ponuke informoval portál Živé.sk s odvolaním sa na neoficiálnu stránku česko-slovenského Netflixu na Facebooku.

Tá v piatok v príspevkoch uviedla, že fanúšikovia nájdu v českom znení napríklad animovaný film Emoji, ale aj seriál Trinkets z dielne Netflixu, ktorý má premiéru práve v piatok. Ten ponúka okrem češtiny aj v nemčine, maďarčine, či poľštine.

Dabing má streamingová služba pri viacerých filmoch, časom má ich počet ešte narastať. Ide o animované filmy, ale napríklad aj poľský seriál Ultraviolet, americký dokument Knock Down The House alebo drámu Linda Baarová v hlavnej úlohe so slovenskou herečkou Táňou Pauhofovou.

Tituly v ponuke Netflixu s českým dabingomZdroj: Mediálne.sk

Tituly Netflixu s českým dabingomZdroj: Mediálne.sk

Netflix pridal český dabing pre predplatiteľov v podaní profesionálnych hercov. Naďalej sľubuje, že bude viac aj takých programov, v ktorých si diváci budú môcť zapnúť české titulky.

Aktuálne je takýchto titulov viac ako 700 z päťtisícovej knižnice u nás, pripomína Živé.sk a dodáva, že Netflix si ešte pred mesiacmi najal kvôli rýchlejšej lokalizácii desiatky nových prekladateľov.