Návrat po 19 rokoch. Hrdinovia z Beverly Hills, 902 10 sú späť, diváci sú zmätení

08.08.2019, 13:40 | reb | © 2019 News and Media Holding

Posledná epizóda pôvodného amerického seriálu Beverly Hills, 90210 mala na stanici Fox premiéru pred 19 rokmi. Teraz sa jeho hlavní hrdinovia opäť stretli v projekte BH90210. Návrat priateľov z kalifornského mesta, ktorí viseli na plagátoch v detskej izbe aj u nejedného slovenského diváka, však nesleduje fiktívne príbehy seriálových postáv. Práve naopak – herci a herečky stvárňujú samých seba.

Seriálový hit z 90. rokov sa vrátil na obrazovky stanice Fox v stredajšej premiére. Z pôvodného obsadenia chýbal iba Luke Perry, ktorý zomrel začiatkom marca tohto roka po mozgovej príhode vo veku 52 rokov. V seriáli Beverly Hills, 90210 hral postavu Dylana.

V úvodnej epizóde sa však po dlhom období stretli ostatní hrdinovia – Gabrielle Carterisová, Brian Austin Green, Shannen Dohertyová, Ian Ziering, Jennie Garthová, Tori Spellingová a Jason Priestley. Diváci si ich pamätajú ako Andreu, Davida, Brandu, Stevena, Kelly, Donnu a Brandona, ktorých príbehy mohli sledovať celých 10 rokov.

Na tvorbe seriálu BH90210 sa autorsky podieľala aj dvojica J. Garthová a T. Spellingová, všetci menovaní herci sú navyše jeho výkonní producenti.

Prepojenie s realitou

Ako to už pri úspešných projektoch býva, na návrat hercov v rôznych podobách presviedčali viackrát. Na oživenie pôvodného seriálu sa však necítili.

Projekt BH90210 mal mať pôvodne polhodinové epizódy komediálneho charakteru, s televíziou Fox sa napokon dopracovali k finálnej verzii, ktorá inklinuje aj k dramatickejšej rovine.

Z hercov ako posledná prikývla na návrat S. Dohertyová, ktorá pôvodný seriál opustila po piatej sérii. Do projektu najprv nechcela ísť, názor zmenila po Perryho smrti. „Nechcela som to robiť. Ale keď Luke zomrel, veci sa pre mňa zásadne zmenili. Bol to spôsob, ako si ho uctiť,“ uviedla herečka.

Pokračovanie seriálového hitu je v odlišnej rovine, mierne odklonené od vymyslených osudov. Herci majú svoje reálne mená, na pľaci hrajú samých seba. Ide o akési ich „beletrizované“ verzie inšpirované skutočným životom a vlastnými vzťahmi.

V jednotlivých scénach odhaľujú, ako sa vyrovnávajú s návratom k ich seriálovým postavám, ktoré ich preslávili. V rozhovoroch nechýbajú narážky na ich reálny život, či už osobný alebo pracovný.

„Chceli sme nechať na publiku, aby sa rozhodlo, čo je skutočné,“ vysvetľuje T. Spellingová s tým, že sa snažili vytvoriť niečo „svieže“ a „prevratné“, akým bol podľa jej slov aj originál.

Fox prezentuje BH90210 ako limitovanú sériu s celkom šiestimi približne hodinovými epizódami, pričom ich odvysiela v týždennej periodicite. Herci však dúfajú, že sa dočká ďalšieho pokračovania.

„Veľmi radi by sme pokračovali v tejto spolupráci. Bola to skvelá skúsenosť,“ vyjadrila sa T. Spellingová. „Máme toho povedať toľko veľa, že by pokojne mohla vychádzať séria za sériou,“ dodala. Stále sa pritom hovorí aj o tom, že naďalej nie je vylúčené ani pokračovanie pôvodného seriálu respektíve jeho reboot.

Rozpačité ohlasy

Pôvodný seriál Beverly Hills 902 10 získal okrem iných ocenení aj štyri nominácie na Zlatý glóbus, jednu na televízne ceny Emmy. Vysielali ju v mnohých krajinách, u nás seriál zakúpila najskôr STV a potom Markíza. Na celom svete si získal milióny fanúšikov.

Nie je preto prekvapením, že na návrat známej partie pred kamery boli boli viac zvedaví. Herci si síce projekt vychvaľujú, no po odvysielaní prvej epizódy sú reakcie divákov rôzne, niektorí ostali zmätení.

„Počkať, oni hrajú seba?“ spýtal sa na Twitteri jeden z používateľov. Niektorí sa podľa portálu Popculture pýtali, či „ide o reality šou“, „čo to má vlastne znamenať“ a či tvorcovia jednoducho nemohli „pripraviť návrat seriálových charakterov“.

Nejde však výhradne iba o negatívne reakcie. Vyše dve stovky hlasujúcich na portáli IMDb.com zatiaľ oceňujú tento počin známkou 7,1, pričom 10 je najlepšia.

Tí, čo sériu vychvaľujú, oceňujú hlavne závan nostalgie. Aj tu sa však nájdu takí, čo chcú vrátiť hodinu svojho života – nechceli vidieť nič viac, „iba ako sa k sebe Donna a David vrátia“.