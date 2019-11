Namiesto nadpráce RTVS v prospech SNS na Rade riešili, kto stojí za Transparency

11.11.2019, 15:44 | Rebeka Kosečeková | © 2019 News and Media Holding

Členovia Rady RTVS sa na zasadnutí s vedením RTVS vyjadrili v pondelok aj k podnetu od organizácie Transparency International Slovensko (TIS). Tá sa vo svojom nedávnom blogu bližšie pozrela na spravodajstvo telerozhlasu a konštatovala, že RTVS je v ňom často naklonená vládnej SNS na čele s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Viac ako samotnej podstate sťažnosti sa regulátor venoval viac tomu, kto stojí za TIS a aký mohol byť zámer jej analýzy.

TIS sa s podnetom na Radu RTVS obrátila po tom, ako prišla koncom októbra s analýzou nazvanou „Po TASR pomáha Rezník Dankovi aj v RTVS“. Kritizuje v nej, že verejnoprávnemu médiu chýba objektivita najmä v informovaní o SNS a jej predsedovi.

Na úvod analýzy TIS pripomína kauzu Gorila. V deň, keď prišla do viacerých redakcií audionahrávka, vo večerných televíznych správach o nej RTVS informovala až neskôr. Príspevok o Gorile nezaradila v správach ako prvý, pre ostatné televízie to naopak bola správa dňa a „otvarák“ relácie.

Reportáž nasledovala až po informáciách o rokovaní parlamentu, bankovom odvode či príspevku ministerstva školstva na programy na prácu s mladými. Zachytila aj to, že SNS dala prísľub odborárom na rozšírenie podpory na podnikové byty.

Otvárať mali Gorilou

Predseda Ivan Gallo súhlasil s argumentom, že téma mala byť v daný večer prvou a RTVS mala ostať na „tepe dňa“.

Riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan v reakcii vysvetľoval, že správa o nahrávke bola zaradená vo všetkých spravodajských reláciách v rozhlase aj televízii.

„Môžem vylúčiť, že reportáž nešla hneď v úvode úmyselne,“ povedal V. Chuguryan. Večer prišli v RTVS s reportážou neskôr, pretože ju vraj redakcia nemala hotovú.

Nahrávke bola venovaná celá relácia Správy a komentáre a rovnako rozhlasový program Z prvej ruky a niekoľko vstupov počas celého dňa. Ako rozhlasových, tak aj televíznych, pripomínal V. Chuguryan.

Ten od Gorily premostil na problematiku, ktorej sa TIS v blogu venuje. „Ak to má v byť dôkazom vplyvu SNS na spravodajstvo RTVS, tak to rozhodne nie je pravda. Nerozumiem, aký má súvis kauza Gorila s SNS. Takže, ak by aj bol náš zámer niečo ututlávať, čo, samozrejme, nie je, vôbec to nesedí,“ tvrdil s tým, že táto argumentácia je „trošku scestná“.

Profitovanie SNS v RTVS odmietajú

TIS v analýze, ktorej autorom je člen organizácie Ľuboš Kostelanský, poukázala aj na profitovanie SNS po výmene na poste generálneho riaditeľa.

„Slúžiť mu mal aj nárast podielu správ zo 17 percent v poslednom roku (Václava) Miku na 21 percent (Jaroslava) v prvom roku Rezníka. Tu je dôležité uviesť, že stav počas predchádzajúceho vedenia autor považuje automaticky za ideálny a pri terajšom vedení poukazuje na odchýlku,“ uviedol V. Chuguryan. Nové vedenie sa podľa jeho slov snaží práve o vyváženejšie spravodajstvo.

Transparency poukázala aj na záber, ako A. Danko bozkáva kapitánske výložky. Šéf SNS preň čelil posmechu a kým RTVS ho odvysielala len raz, ostatné televízie záber opakovali. V. Chuguryan si myslí, že

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť