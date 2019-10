Na kvízšou Čo ja viem staví RTVS už siedmy raz

24.10.2019, 16:19 | pol | © 2019 News and Media Holding

RTVS bude pokračovať s vysielaním zábavno-súťažného formátu Čo ja viem. Na obrazovky uvedie už jeho siedmu sériu. Program kúpila pred rokmi od holandskej Talpy.

Aktuálne už RTVS pripravuje nové edíciu interaktívnej kvízšou, do ktorej sa zapájajú študenti a trojica celebrít v štúdiu, ako aj diváci pri obrazovkách prostredníctvom mobilnej aplikácie.

RTVS začala do siedmen série hľadať vysokoškolákov, ktorí sa môže hlásiť cez formulár. Náborová upútavka beží aj vo vysielaní.

Televízia bude program tradične nakrúcať v predstihu vo svojom štúdiu v Mlynskej doline. Termíny nakrúcaní sú 10., 12. a 17. december a potom 10., 13. a 17. januára 2020.

Aj vzhľadom na načasovanie výroby je zrejmé, že s Čo ja viem počíta RTVS opäť v jarnej vysielacej štruktúre. Relácia sa vysiela na Jednotke v piatkovom prime-time. Na začiatok budúceho roka chystá RTVS aj pokračovanie šou Zem spieva, ktorá zas má priestor v sobotu večer.

Čo ja viem vysiela RTVS od roku 2016, formát kúpila od spoločnosti Talpa, ktorá ho distribuuje pod názvom What Do I Know. Od Talpy má RTVS aj šou Milujem Slovensko či Záhady tela.

Premiéry v rámci šiestej sériu Čo ja viem vysielala RTVS tento rok od januára do apríla. Ich priemerná sledovanosť dosiahla 530-tisíc divákov pri trhovom podiele 25,6 percenta.

Formát sa dokáže presadiť aj u mladšieho publika – v komerčnej cieľovke mal priemerne 232-tisíc divákov a share 21 percent.