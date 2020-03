Moderátor spravodajstva ide do izolácie v sídle televízie ORF

24.03.2020, 18:04 | TASR

Rakúska verejnoprávna stanica ORF v pondelok oznámila, že jej hviezdny televízny moderátor večerného spravodajstva Armin Wolf ide do 24-hodinovej izolácie v sídle tohto média, aby sa zaistilo ďalšie vysielanie spravodajskej relácie. Uznávaný i obávaný novinár tam zostane dva týždne.

A. Wolf (53) je tvárou spravodajského programu Zeit im Bild, ktorý je pýchou televízie ORF. Moderátor bude jedným z približne 180 zamestnancov televízie, ktorí budú v izolácii, doplnila tlačová agentúra AFP.

A. Wolf a traja ďalší moderátori podstúpia testy na koronavírus, následne budú od utorka v izolovanej časti, ktorej súčasťou je aj štúdio programu Zeit im Bild.

Neprehliadnite Odštartovala „korona“ televízia. Antik ju ponúka pre všetkých

Operátor chce prispieť k informovanosti verejnosti, stanica sa šíri bezplatne a k...

„Predovšetkým teraz platí, že našou prácou je poskytovať Rakúšanom komplexné informácie za každých okolností,“ vyhlásil generálny riaditeľ ORF Alexander Wrabetz a tieto opatrenia označil za také, aké „v histórii ORF nemajú obdobu“. Už v sobotu 21. marca išlo do izolácie vo viedenskom sídle 15 technikov ORF, aby zabezpečili neprerušené vysielanie stanice.

Podobné opatrenia už platia v štúdiách ORF po celej krajine; majú zaistiť plynulé regionálne služby tejto televíznej a rozhlasovej stanice.

A. Wrabetz dodal, že cieľom je vyhnúť sa inak pravdepodobnej situácii, v ktorej by museli rušiť programy, pretože zamestnanci alebo ľudia v ich domácnosti by boli nakazení novým koronavírusom a museli by ísť do karantény.Podobný krok urobilo v piatok 53 zamestnancov viedenského hlavného dodávateľa energií - spoločnosti Wien Energie -, ktorí išli do izolovaného oddelenia, aby sa tak pokúsili zabezpečiť neprerušenú dodávku elektriny a zemného plynu pre mesto v období pandémie koronavírusu.

Rakúsko v boji proti šíreniu koronavírusu predĺžilo do 13. apríla rozsiahle obmedzenia pohybu. Krajina s 8,8 milióna obyvateľov má 3924 oficiálne zaznamenaných prípadov nákazy koronavírusom a 21 úmrtí.