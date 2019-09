Mika sa pridal k Sulíkovi. Vo voľbách bude kandidovať za SaS

30.09.2019, 11:32 | reb | © 2019 News and Media Holding

Predseda opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík predstavil v pondelok svoj návrh kandidátky, ktorú predloží členom na nominačnom kongrese. Súčasťou tej je aj bývalý generálny riaditeľ Rádia Expres, televízie Markíza a verejnoprávnej RTVS Václav Mika.

Informáciu o vstupe V. Miku do SaS priniesol ako prvý uplynulý piatok denník Pravda. Pôvodne sa hovorilo, že obsadí na kandidátke miesto číslo tri, napokon mu však podľa slov R. Sulíka patrí desiate miesto.

Kým pred víkendom samotný V. Mika ani šéf strany správu nekomentovali, v pondelok sa potvrdila na tlačovej konferencii v Liberálnom dome.

Bývalý šéf médií bude tímlídrom strany pre kultúru. „Rozhodol som sa ísť so SaS, pretože je to strana, ktorá je mi hodnotovo blízka. Vždy som mal bližšie k pravicovej politike. Stavia na odborníkoch, prizýva profesionálov, aj keď nemusia byť vždy názorovo jednotní. Je to strana, ku ktorej chcem patriť. Teším sa na spoluprácu,“ uviedol v krátkom príhovore V. Mika.

Na NAKA bol aj v pondelok

Ten naposledy neúspešne kandidoval na post primátora Bratislavy, v komunálnych voľbách vlani na jeseň napokon zvíťazil Matúš Vallo.

V RTVS šéfoval od roku 2012 do 2017. V ďalšej voľbe v roku 2017 kandidoval opäť, úspešný však nebol. Poslanci do tejto funkcie zvolili niekdajšieho šéfa TASR Jaroslava Rezníka.

Markízu viedol V. Mika v rokoch 2006 až 2010. Okrem toho, že súčasného rozhlasového lídra Rádio Expres zakladal, viedol ho v prvých rokoch fungovania od 1999 do 2006.

Aktualizované o 11:43: Prítomnosť V. Miku na kandidátke komentovala počas otázok novinárov aj Lucia Nicholsonová, ktorá má byť dvojkou za R. Sulíkom. Napriek kritike objektívnosti RTVS v minulosti si nemyslí, že zodpovednosť za „nitky“, ktoré niekto mohol „ťahať“, mohol práve V. Mika, keď sedel na stoličke riaditeľa.

„Pod Vašom Mikom to spravodajstvo dosiahlo veľmi vysokú úroveň, vyššiu ako dnes,“ vyjadril sa R. Sulík. „Kolegovia z médií určite zaznamenali, že počas môjho mandátu dosiahla RTVS dlhodobo najdôveryhodnejšie spravodajstvo, čo si aj držalo,“ uviedol k téme V. Mika.

V odpovediach pripomenul aj Mariana Kočnera a kauzu zmenky. Koncom júla sa pred súdom vyjadril, že o nich nikdy nepočul.

„Najlepšie svedectvo o vzťahu ku Kočnerovi je moje vlastné svedectvo na NAKA a na súde, ktoré bolo jasné a jednoznačné. Je to jedno zo základných svedectiev, ktoré viedli k tomu, že je tam, kde je. Dnes ráno o deviatej som bol na NAKA opäť v súvislosti s druhou várkou zmeniek. Moja výpoveď je konzistenstná a jasná,“ doplnil V. Mika.

Čaká sa na Kiššovú

Aktualizované o 13:10: Tretie miesto na kandidátke zatiaľ R. Sulík neobsadil, čaká na vyjadrenie podpredsedníčky Jany Kiššovej. Tá v príspevku na Facebooku neskôr napísala, že nebude na kandidátke SaS, ak na nej nebudú „kľúčoví saskári“.

„V tak zásadných veciach, akou toto je, názory nemením, sú pre mňa otázkou hodnôt a princípov. Ak na kandidátke SaS, ktorú sme spolu budovali, nie je miesto pre kľúčových saskárov, najväčších bojovníkov proti korupcii a mafii, nie je tam miesto ani pre mňa,“ skonštatovala J. Kiššová. Podľa jej slov je jej ľúto, že R. Sulík po desiatich rokoch budovania SaS „takto rozčesol“.

Miesto na kandidátke má aj šéf Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. „Kandidátku som tvoril tak, aby boli pri každom kandidátovi splnené dve podmienky: musí to byť človek, za ktorého dám ruku do ohňa ako líder kandidátky, a musí to byť človek, kandidát, ktorý prispeje k tomu, že poslanecký klub po voľbách bude stabilný,“ zdôraznil R. Sulík.

Dodal, že kandidátku budú ešte členovia strany schvaľovať na nominačnom kongrese. „Toto je najdemokratickejší možný spôsob, ako kandidátku schváliť,“ skonštatoval s tým, že to nie je prvýkrát. Poukázal tiež na to, že každý člen má právo predložiť návrh kandidátky.

„Čakajú nás tie najdôležitejšie voľby,“ zdôraznila L. Ďuriš Nicholsonová s tým, že bude rešpektovať názor voličov. Ak sa jej podarí získať viac hlasov ako v predchádzajúcich parlamentných voľbách, bude to brať ako vyjadrenie názoru voličov a vráti sa z Európskeho parlamentu.

Predseda BSK J. Droba na otázku, ktorý mandát v prípade jeho zvolenia do NR SR uprednostní, odpovedal, že to budú riešiť potom.

„Práca župana ma naozaj baví, takže určite ostanem županom na 100 percent. Čo s mojim mandátom, o tom sa budem baviť s vedením strany a predsedom Sulíkom po voľbách,“ priblížil.

V súvislosti s tým, či budú na kandidátke aj členovia Demokratického jadra SaS ako Ľubomír Galko, Natália Blahová či Jozef Rajtár, opätovne zdôraznil potrebu stability poslaneckého klubu, ktorý vznikne po voľbách. Medzi 15 menami, ktoré R. Sulík v pondelok predstavil, nie sú.