Menšiny žiadajú viac národnostných programov v RTVS, tá na ne nemá priestor

14.02.2019, 16:57 | TASR

Podmienkou rozšírenia podielu národnostného vysielania RTVS je nielen zvýšenie finančných zdrojov, ale najmä sprevádzkovanie tretieho „športového“ televízneho okruhu. Riaditeľ národnostného vysielania telerozhlasu Attila Lovász uviedol, že kým sa tak nestane, nemajú na zvýšenie tohto podielu vysielací čas.

A. Lovász tak reagoval na výzvu, ktorú členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) na svojom poslednom rokovaní v piatok 8. februára adresovali vedeniu RTVS v súvislosti s národnostným vysielaním.

VNMES vo svojom uznesení vzniesol požiadavku na zvýšenie podielu národnostného vysielania, ktoré by malo podľa ustanovení o pomernom vysielaní v zákone o RTVS a podľa počtu príslušníkov národnostných menšín na Slovensku predstavovať približne desať percent vysielacieho času.

Súčasný podiel, ktorý napĺňajú polhodinové týždňové formáty v jazykoch národnostných menšín, desaťminútový spravodajský formát v rôznych jazykoch a denné sedemminútové spravodajstvo v maďarskom jazyku, považujú národnostné zväzy vzhľadom na zastúpenie príslušníkov národnostných menšín v spoločnosti za nedostatočné.

„Pravdou je, že ak v rozhlasovom vysielaní približne spĺňame desaťpercentný podiel, v televíznom vysielaní sme na úrovni 2,76 percenta z vysielacej plochy,“ priznal šéf národnostného vysielania.

Zároveň však upozornil, že na tento fakt dlhodobo poukazuje i samotný manažment a Rada RTVS, argumentujúc možnosťami, ktoré verejnoprávny vysielateľ v súčasnosti má.

„I s väčším balíkom peňazí by sme nemali reálny vysielací čas na viac národnostných programov. Ak by sme ho chceli získať, museli by sme ukrajovať z iných menšinových žánrov, ktoré sú však tiež v zákone o RTVS ukotvené medzi hlavnými úlohami inštitúcie,“ ozrejmil A. Lovász.

Neprehliadnite Príjmy RTVS klesnú o 11 miliónov, na tretí kanál nemá

Telerozhlas bude šetriť aj na výdavkoch do externej televíznej tvorby a pri nákupe...

Príjmy RTVS klesnú o 11 miliónov, na tretí kanál nemá RTVS opäť mení organizačnú štruktúru, pridáva aj vlastné vydavateľstvo

Vyplýva to z novelizovaného organizačného poriadku s účinnosťou od prvého...

Deklaroval, že v prípade spustenia tretieho televízneho okruhu a uvoľneného miesta v programovej štruktúre Dvojky, má jeho tím pripravený scenár rozšírenia podielu programov pre národnostné menšiny.

„Už rok na tom pracujeme, máme pre manažment i Radu RTVS pripravené návrhy, ktoré, ak príde Deň D, budeme môcť,“ deklaroval šéf národnostného vysielania RTVS.

V súvislosti s rokovaním VNMES taktiež potvrdil, že ambíciou jeho programovej sekcie je nájsť na národnostné vysielanie priestor aj v letnom a vianočnom období, počas ktorého má RTVS v rámci svojho vysielania najvyšší podiel na trhu.