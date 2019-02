Markíza vysielala film pre dospelých priskoro, platiť musí aj Joj

06.02.2019, 17:10 | reb | © 2019 News and Media Holding

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila na svojom stredajšom zasadnutí tisícové pokuty obom komerčným televíziám. Najviac musí platiť Markíza, ktorá porušila ochranu maloletých. Joj dostala sankciu za prekročenie povoleného počtu reklamných brejkov.

Markíza dostala pokutu vo výške 12-tisíc eur za porušenie ochrany maloletých. Vlani v júni na stanici Dajto odvysielala večer po 20. hodine film Parker a označila ho ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Podľa licenčnej rady mal byť pre svoj obsah označený ako nevhodný pre divákov do 18 rokov. Z takéhoto vyhodnotenia vekovej prístupnosti filmu by vyplývalo, že by sa musel vysielať až po 22. hodine.

Voči Markíze začala Rada aj správne konanie, nakoľko v rannom magazíne Teleráno rozdávala vianočné darčeky a tým mohla nedodržať zreteľné oddelenie, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov.

V rovnakej relácii mohla Markíza takisto nesplniť požiadavku na zreteľné informovanie o umiestňovaní produktov na začiatku, na konci programu a pri jeho pokračovaní po prerušení.

RVR sa bude Markízou bližšie zaoberať aj pre hlavnú spravodajskú reláciu Televízne noviny, v rámci ktorej

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť