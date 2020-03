Markíza sa už druhý raz ospravedlňovala lekárovi, ani na Najvyššom súde neuspela

16.03.2020, 14:15 | pol | © 2020 News and Media Holding

Televízia Markíza sa v správach počas troch dní opätovne ospravedlňovala za zásah do ľudskej dôstojnosti. Konkrétne lekárovi, ktorého v príspevku z Televíznych novín ešte v roku 2015 vykreslila tak, že mal byť pod vplyvom alkoholu počas pracovnej doby, čo sa však nepotvrdilo. Voči sankcii od licenčnej rady sa televízia bránila právnou cestou, no neuspela na Krajskom a aktuálne ani na Najvyššom súde.

Ide o mediálne známy prípad „čudnej“ reportáže komerčnej televízie, ktorej redaktor sa vybral overiť divácky tip, že istý obvodný lekár ordinuje v podnapitom stave a nevládze pri tom stáť na nohách.

Keď reportér Marek Vnenčák prišiel za lekárom, konfrontoval ho s otázkou, či niečo pil. Od lekára dostal odpoveď, že vodu. Negatívny výsledok mala aj skúška na alkohol, ktorú vykonali privolaní policajti.

Zvláštne správanie televízie

Hoci sa tip nepotvrdil, Markíza reportáž odvysielala a to s názvom „Zvláštne správanie lekára“. Lekár v dôchodkovom veku mal síce spomalený rečový prejav aj pomalšie pohyby, ale to z dôvodu, že prekonal infarkt aj operácie ruky či bedrového kĺbu. Zisteným prehreškom bolo len to, že v ordinácii fajčil.

Na príspevok prišlo viacero sťažností divákov a licenčná rada vyhodnotila, že televízia porušila zákon o vysielaní a retransmisii. Tým, že zasiahla do ľudskej dôstojnosti lekára, jej regulátor nariadil trikrát odvysielať oznam o porušení zákona.

