Markíza predstavila plány na budúci rok. Pozrite si, čo chystá do vysielania

30.10.2019, 13:27 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Televízia Markíza predstavila zadávateľom reklamy projekty, ktoré pripravuje do vysielania na budúci rok. Z prehľadu vyplýva, že komerčný líder sa pustí do dvoch nových seriálov, ktoré vznikajú podľa zahraničnej licencie. Priestor dostanú aj osvedčené formáty na čele so Superstar.