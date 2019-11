Markíza oznámila zmeny v porote Superstar. Zostal iba Habera

29.11.2019, 10:37 | reb | © 2019 News and Media Holding

Televízie Markíza a Nova prinesú začiatkom roka 2020 ďalší spoločný ročník speváckej súťaže Superstar. Kým súťažiacich začali hľadať v lete, koncom novembra oznámili aj zloženie poroty. Prvýkrát bude päťčlenná, objavia sa v nej známe tváre z oboch krajín. Spomedzi dlhoročných porotcov si účasť zopakuje iba spevák Paľo Habera.

Markíza vysielala Superstar s českou televíziou naposledy vlani na jar. Za porotcovský stôl si okrem P. Haberu v najbližšom ročníku sadnú kolegovia, ktorí budú v porote súťaže po prvýkrát.

Z českej strany bude spevákov hodnotiť moderátor Leoš Mareš, speváčka Monika Bagárová a herečka Patricie Pagáčová, slovenskú časť poroty doplní hudobník Marián Čekovský.

„Medzi mladými ľuďmi budem hľadať najmä takých, ktorí sú progresívni, originálni, nesnažia sa len niekoho kopírovať a do toho, čo robia, dávajú všetky svoje emócie,“ komentuje M. Čekovský s tým, že bude chcieť nájsť pravý talent, s ktorým bude „radosť spolupracovať“.

Skúsenosti so súťažou má aj L. Mareš, ktorý bol niekoľko rokov súčasťou Superstar ako moderátor. Tentoraz prvýkrát vymení miesto na pódiu za porotcovskú stoličku. Osobné skúsenosti so súťažou má aj M. Bagárová. Tá svoju kariéru odštartovala po tom, ako sa v roku 2009 prebojovala do finálovej zostavy a skončila na piatom mieste.

V porote bude mať zastúpenie aj herecká obec, ktorú bude reprezentovať česká herečka P. Pagáčová. Okrem iných projektov účinkovala aj v českom seriáli Ulice.

„Každý ročník SuperStar sa snažíme niečím ozvláštniť a prísť s novinkami, ktoré budú divácky atraktívne. Tentoraz budeme mať vôbec prvýkrát v histórii SuperStar v porote päť členov a ja si myslím, že sa nám podarilo zostaviť mimoriadne zaujímavú partiu, ktorá zaujme všetky divácke kategórie,“ hovorí producent Superstar Pepe Majeský.

Superstar má odštartovať na obrazovkách Markízy a Novy na jar 2020, na víťaza čaká výhra v hodnote 75-tisíc eur. Súťažiacich začali televízie hľadať cez leto. Aktuálne sa začína s nakrúcaním kastingových častí v mestách po Slovensku a v Česku.

Celkovo pôjde o deviate hľadanie novej Superstar na Slovensku – pred piatimi federálnymi edíciami sa vysielali tri národné, z toho prvé dve na obrazovkách Slovenskej televízie (2004 a 2005/2006) ako Slovensko hľadá Superstar, tretia už na Markíze (2007).

Finále posledného ročníka súťaže odvysielali televízie 10. júna minulého roka. Celá predošlá séria Superstar vysielaná od konca februára 2018 napokon Markíze priniesla priemernú sledovanosť 265-tisíc divákov v komerčnej cieľovke 12 - 54 (24,5 %) a 404-tisíc v univerzálnej 12+ (20,6 %).