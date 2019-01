Markíza nasadí The Voice na nedeľné večery. Pozrite si prvé upútavky

17.01.2019, 13:32 | pol | © 2019 News and Media Holding

Televízia Markíza nasadí nový ročník šou The Voice Česko Slovensko do vysielania 10. februára. V prípade ťažiskového zábavného formátu sa tak v jarnej sezóne spoľahne na nedeľný slot. V ňom konkurenčná Joj od konca januára bude vysielať V siedmom nebi.

Markíza sa do tretieho ročníka Hlasu pustila spolu so sesterskou Novou, šou budú vysielať v rovnakom nasadení v nedeľnom prime-time. V Česku bude štartovať o desať minút skôr (20:20).

Prvú časť z výberu súťažiacich do tímov porotcov uvidia diváci v oboch krajinách 10. februára. Na Markíze má program vyhradený dvojhodinový priestor do 22:30.

Konkurenciou pre The Voice bude na Joj šou V siedmom nebi. Tá sa s premiérami vracia do slotu koncom mesiaca – od 27. januára. Na Jednotke v rovnakom čase beží premiérový seriál Strážmajster Topinka.

Markíza a Nova licencovaný formát s hľadaním talentovaných spevákov vynovili. Vybrali si nových moderátorov aj porotu. Súťaž bude uvádzať prvý raz ženské duo Mária Čírová – Tereza Kerndlová. Úlohy hodnotiteľov sa zhostila štvorica Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, Kali a Pepa Vojtek.

Súťažiaci budú hrať o finálovú odmenu 75-tisíc eur pre najlepšieho z nich. Okrem hlavnej šou pripravili televízie aj subformát zo zákulisia nazvaný The Voice Zone. Moderovať ho budú Matúš Krnčok a česká raperka Sharlota, vysielať sa bude každú nedeľu na webe Markiza.sk po skončení televízneho dielu.

Markíza a Nova naposledy vysielali Hlas v roku 2014, predtým prvú sériu uviedli v roku 2012. Pred piatimi rokmi mala šou na Markíze nasadenie mimo víkendu – vysielala sa v stredajšom prime-time.

Najsledovanejším zostalo úplne prvé vydanie z 5. marca, ktoré malo rating 12,9 percenta v komerčnej cieľovke. Táto časť zaznamenala zároveň najvyšší share v rámci druhej série – 34,8 percenta. Záujem divákov o šou postupne klesal, finále napokon sledovalo 201-tisíc z nich vo veku do 12 do 54 rokov (share 21,4 %). Súperom mu bol vtedy Panelák na Joj a prenos z futbalových MS na Jednotke.

Celkový priemerný rating predošlej série Hlasu v komerčnej cieľovke 12 – 54 bez subformátu Rozhodnutie bol na Markíze 8,9 percenta. Priemerný trhový podiel za 16 odvysielaných epizód činil 26,4 percenta. V roku 2012 šou bežala v nedeľnom nasadení.

Formát The Voice celosvetovo distribuuje spoločnosť Talpa, ktorú v roku 2015 kúpila britská televízna skupina ITV.

Okrem „klasického“ Hlasu vznikli po svete aj ďalšie verzie – jednak detský variant The Voice Kids, a minulý rok aj novinka so súťažiacimi v staršom veku – The Voice Senior, ktorý sa vysielal zatiaľ v Holandsku a Nemecku.