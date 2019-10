Markíza kúpila seriálový hit z Nemecka, nakrúti vlastnú verziu

25.10.2019, 17:33 | pol | © 2019 News and Media Holding

Televízia Markíza pripravuje do vysielania nový seriál, ktorý opäť vznikne podľa licencie zo zahraničia. V tomto prípade pôjde o produkt nemeckej RTL. Novinka s komediálnym ladením by sa do vysielania mala dostať budúci rok.