Markíza hľadá účinkujúcich do novej zábavnej šou

10.12.2019

Televízia Markíza sa púšťa do príprav ďalšej programovej novinky. Do vysielania by mohla priniesť šou, v ktorej sa prihlásení účinkujúci pokúšajú svojím číslom rozosmiať známych komikov. Ak sa im to podarí, vyhrávajú peniaze.