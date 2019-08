Lajčáková-Hargašová sa vracia do RTVS, dostane vlastný formát

14.08.2019, 09:35 | pol | © 2019 News and Media Holding

Po vyše dvoch rokoch sa moderátorka Jarmila Lajčáková-Hargašová vracia na obrazovky verejnoprávnej televízie. RTVS pripravila do jesennej štruktúry novú reláciu, ktorú bude bývalá tvár spravodajstva moderovať.

J. Lajčáková-Hargašová odišla z RTVS v lete 2017, keď skončila ako moderátorka športového súhrnu Góly – body – sekundy. V relácii ju neskôr naradila Marianna Ďurianová.

Neplatené voľno v televízii si moderátorka vzala z osobných dôvodov – manžela Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí nominovaného Smerom, sprevádzala počas jeho pôsobenia v New Yorku, kde bol predsedom Valného zhromaždenia OSN.

Šport viac nechcela

Po návrate na Slovensko však nenamierila J. Lajčáková-Hargašová späť do televízie. „Rozhodla som sa, že sa do Športu už nevrátim. Myslím si, že je to v mojom živote uzavretá kapitola, aj keď ho naďalej budem sledovať. Podľa mňa je čas posunúť sa ďalej,“ vysvetľovala vlani pre Nový Čas.

V RTVS sa napokon predsa len pár týždňov nato objavila, ale len v jednorazovom projekte – ako moderátorka galavečera Noc nádejí, ktorý sa konal 8. decembra.

Začiatkom tohto roka verejnoprávna televízia naznačila, že so skúsenou moderátorkou počíta v novom formáte. To je napokon realita – novinka

