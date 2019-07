Koniec pretáčania reklám? Markíza vidí nové zárobky, zatlačí na operátorov

18.07.2019, 11:23 | Martin Poláš | Rebeka Révészová | © 2019 News and Media Holding

Čoraz viac televíznych divákov si zvyklo sledovať svoje obľúbené programy z archívu, ktorý im poskytuje v rámci predplatenej služby operátor. Seriál či inú reláciu si vďaka tomu pozrú v ľubovoľnom čase a zároveň väčšina z nich pretočí reklamy. Televízie tak prichádzajú o zdroj príjmu. Aktuálne to začala riešiť Markíza, ktorá bude od operátorov žiadať, aby pretáčanie v archívoch nepovolili.

Lineárne sledovanie televízie je čoraz menej návykové najmä pre mladšiu generáciu, využívať funkcie archívu si však zvykla aj podstatná časť zvyšku televízneho obecenstva.

Namiesto sledovania seriálu si tak diváci doprajú podvečernú prechádzku a novú časť Oteckov si pozrú až neskôr večer. S tým, že reklamné brejky si – pochopiteľne – pretočia. To isté môže platiť pri večernom filme – diváci si ho nezapnú o pol deviatej, ako ho ponúka televízia, ale povedzme o hodinu neskôr. Sledovaním v archíve preskočia brejky.

Pre televízie ide o problém – na takýchto divákoch nezarábajú. Odvysielaná reklama je pritom pre komerčné stanice naďalej hlavným príjmom.

Ako zarobiť viac bez ďalších investícií

Markíza a Joj záležitosť už v minulosti riešili, najsledovanejšia televízia k nej však teraz pristupuje razantnejšie. Od operátorov začala žiadať, aby stopli možnosť pretáčať programy nahrané v archíve.

Čo tým dosiahne? To, že diváci sa reklame nebudú mať ako vyhnúť a budú monetizovaní rovnako ako tí, čo relácie sledujú v bežnom televíznom vysielaní respektíve reklamy nepreskakujú.

Podľa predpokladu pri vypnutí pretáčania v archíve stúpne sledovanosť brejkov v peoplemetrovom meraní. Televízia tak vo svojom hlavnom produkte – reklamnej prestávke – doručí viac GRPs (ratingových bodov, teda zmeranú masu divákov, ktorí videli reklamu).

Inak povedané, stačí jej odvysielať menej reklám, aby dodala kampaň klientovi – v inventory získa nový priestor, a to bez toho, aby investovala navyše do programu.

Môže ísť síce o nepatrné zvýšenie sledovanosti, aj to sa však dokáže zásadne prejaviť na príjmoch televízií, ktorých reklamný priestor bol v posledných rokoch vypredaný.

Televízie združené spolu s mediálnymi agentúrami v spoločnosti PMT si v minulosti schválili, že do metodiky merania sledovanosti pribudli Hostia, teda diváci sledujúci programy na návšteve, mimo svojho domu. Ešte predtým sa začala do ratingov započítavať odložená sledovanosť – pozretia v archíve v rovnaký deň, ako boli programy odvysielané v televízii (VOSDAL).

Neprehliadnite Dopyt po televíznej reklame je stále vysoký. Markíza zvýši ceny

Upravujú sa indexy v niektorých mesiacoch aj príplatky za pozície, vyplýva zo...

Dopyt po televíznej reklame je stále vysoký. Markíza zvýši ceny Káblovky: Zdražieme, Markíza a Joj nás k tomu tlačia

Inou možnosťou je podľa APKT vyradenie domácich komerčných staníc, čo by však...

Programom tak „stúpla“ sledovanosť – nie v skutočnosti, ale presnejším meraním. Televízie aj týmto spôsobom reagujú na pokles divákov a fragmentáciu trhu.

Pri zmenách argumentovali, že v meraní iba zohľadňujú realitu – chcú, aby čísla zodpovedali čo najpresnejšie počtu ľudí, ktorí programy naozaj sledujú. Zachytiť pri tom potrebujú aj skupiny, ktoré peoplemtre nezohľadňujú, inak takéto ratingy dodávajú zadávateľom „zadarmo“, hoci reklamy majú reálne viac videní, než za aké platia.

Dnes sa napríklad do sledovanosti nezarátavajú ľudia, ktorí televízny program pozerajú v krčme. Napríklad v prípade hokejových prenosov môže ísť o podstatný údaj. Televízie smerujú k tomu, aby postupne zachytili pokiaľ možno všetku sledovanosť.

Marketér Pavol Mačinga však postup televízii hodnotil inak, napríklad pridanie Hostí dával ako príklad „umelého“ zvýšenia cien zo strany televízií a naznačoval aj kartelovú dohodu. Za vážne obvinenia mu Asociácia mediálnych agentúr (AMA), ktoré je s televíziami súčasťou PMT, hrozila žalobou.

Aktuálny efekt – nárast GRPs vďaka nepretáčaniu reklám v archíve – môže byť na úrovni desatín percenta. Mediálna agentúra Starmedia Co. pre Mediálne.sk vypočítala, že ak by nepretáčanie fungovalo už v minulom roku, na trh by prinieslo zhruba 14 350 GRPs pri Markíze a 7 440 GRPs pri Joj.

„Z pohľadu celého roka ide síce iba o malý prírastok, keď to ale pretransformujeme na výnosy, môže ísť o veľmi zaujímavý dodatočný objem,“ hovorí šéf Starmedie Braňo Polák.

Ide o odhadované dáta, televízie majú presnejšie, no nechcú ich poskytnúť. Ak by však bol reálny výnos z jedného ratingu na úrovni 100 eur, v prípade Markízy by to znamenalo tržby navyše

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť