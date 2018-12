Kaminskému z RTVS nepredĺžili zmluvu. K Rezníkovi už smeruje otvorený list

22.12.2018, 16:12 | reb | © 2018 News and Media Holding

V RTVS sa opäť rieši nepredĺženie zmluvy. Tentoraz sa jej vedenie rozhodlo, že nepodpíše ďalšiu spoluprácu s kreatívnym producentom Tomášom Kaminským. Ten stojí napríklad za tvorbou diskusnej relácie Silná zostava. Mnohé známe tváre prejavili nesúhlas a generálnemu riaditeľovi Jaroslavovi Rezníkovi posielajú otvorený list.

T. Kaminský bol kreatívnym producentom diskusnej relácie Silná zostava, ktorá mala priestor na televíznej Dvojke. Na fakt, že v RTVS končí k 31. decembru, sa rozhodli reagovať viaceré známe osobnosti. Jeho spolupracovníci napísali otvorený list.

Medzi nimi sú napríklad dramaturgičky Silnej zostavy Ľubica Stanek, moderátorka programu Oľga Baková, jeho režisérka Andrea Horečná či scenáristky Maja Hriešik a Milica Pálfy. V otvorenom liste uvádzajú, že správu o nepredĺžení zmluvy s T. Kaminským prijali so znepokojením a rozhorčením.

Pod otvoreným listom sú podpísané aj herečky Kristína Tormová, Henrieta Mičkovicová a Lujza Garajová Schrameková a ďalšie odborníčky z rôznych oblastí, ktoré v Silnej zostave účinkovali ako panelistky.

Poukazujú tiež na to, že Silná zostava sa „v unikátnej, väčšinou čisto ženskej zostave, otvára závažné spoločenské témy akými sú korupcia, vražda Jána Kuciaka, populizmus a extrémizmus, problémy životného prostredia, chudoby a mnohé iné“. Tento rok získala aj Novinársku cenu v kategórii Najlepší rozhovor, beseda, diskusia.

T. Kaminský bol interným zamestnancom so zmluvou na dobu určitú a venoval sa aj tvorbe iných programov. „Ďalšia relácia, Experiment, za ktorou tiež stojí Tomáš, sa venuje svetovým vedeckým objavom a popularizácii vedy. Podieľal sa aj na vzniku a rozvoji relácií History a SK Dejiny,“ uvádza sa v liste. Taktiež sa venoval aj tvorbe oceňovaných filmov, napríklad dokumentu Posledný autoportrét či dokumentárneho filmu Prípad Kalmus.

V liste sa za kolegu postavili aj moderátor relácie Experiment Martin Strižinec a jej scenárista Otakar Horák. „Povedané stručne, Tomáš Kaminský vytvoril v RTVS zaujímavé projekty a viedol ich s vysokou profesionalitou. Preto s ním veľmi radi spolupracujeme a nerozumieme rozhodnutiu RTVS. Žiadame o prehodnotenie tohto rozhodnutia. Sme presvedčení, že Tomášov hlas a kreativita by vo verejnoprávnej RTVS chýbali,“ uvádzajú.

Samotná relácia Silná zostava sa odchodom T. Kaminského neskončí a bude pokračovať aj po novom roku. „Ďalšia časť je na programe 7. januára v rovnakom čase ako doteraz,“ potvrdila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Televízia zmluvu s T. Kaminským komentovať odmietla.

Samotný producent pre portál Omediach.com povedal, že rozhodnutie RTVS je „úplne neprofesionálne, neetické, malicherné a hlavne nechlapské“.

„Je to ako keď Lidl dáva retro akciu – Rezník mi ukázal, ako to bolo za čias mojich rodičov za normalizácie, keď sa vyhadzovalo z práce za názor bez uvedenia dôvodu, napríklad za nesúhlas s inváziou sovietskych vojsk. Je to pre mňa aj závan mečiarizmu, ktorý som zažil ako elév v TASR,“ uviedol pre spomínaný portál.