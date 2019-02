Joj zaradí český seriálový hit Most!, šou Rozum v hrsti aj novú sériu Prázdnin

15.02.2019, 15:38 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Televízia Joj avizuje v marci väčšie programové zmeny. Do vysielania nasadí viacero nových formátov. Mení aj podvečernú štruktúru, v ktorej sa od začiatku roka spolieha na seriál Záchranári a súťažné relácie IQ Taxi respektíve Po škole.

Novú zábavno-vedomostnú šou Lucky Room síce Joj prvý raz odvysiela v sobotu 2. marca, no podľa zverejnených programových plánov má s ňou iný zámer – bude z nej denná šou pre podvečerný slot.

Joj tak od 4. marca zmení svoj access prime, v ktorom vysiela od januára tohtoročnú novinku Záchranári v kombinácii s IQ Taxi a aktuálne ďalšou súťažou Po škole.

S Lucky Room proti Oteckom

Lucky Room bude Joj vysielať od pondelka do štvrtka. V programe formát avizuje so začiatkom o 17:45, teda so skorším štartom ako seriál Oteckovia na Markíze. Ten sa začína okolo 18. hodiny a je stabilným lídrom v slote. Markíze výkonnosť denného seriálu pomáha výrazne aj v ďalšom priebehu dňa ako dobrý nábeh pre spravodajstvo aj večerný program.

V piatok podvečer bude mať podľa programu Joj Lucky Room pauzu a priestor medzi 17:30 – 19:00 dostane iná zábavno-súťažná šou

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť