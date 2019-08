Joj prezentovala plány na jeseň. Prinesie aj novú politickú diskusiu

15.08.2019, 06:23 | Rebeka Kosečeková | © 2019 News and Media Holding

Televízia Joj na stredajšom evente so svojimi tvárami a novinármi odprezentovala programy, ktoré divákom ponúkne počas nadchádzajúcej jesennej sezóny. Popri premiérových epizódach starších formátov či novej série šou Česko Slovensko má talent nasadí v septembri aj dve seriálové novinky. Okrem toho ponúkne divákom novú politickú diskusiu.

Joj v nadchádzajúcej sezóne príde s formátom, ktorý v jej ponuke dlhšie chýbal. Púšťa sa do politickej diskusnej relácie, ktorej dala názov Na hrane. Uvádzať ju bude reportér týždenníka .týždeň Michal Magušin.

Diskusnej relácii bude patriť štvrtkový večer. Prvý raz by sa mala na obrazovke objaviť v polovici septembra.

Moderátor politickej diskusie Na hrane Michal MagušinZdroj: TV Joj

Na hrane bude Joj vysielať naživo, zapojí do nej aj divákov. „Bude to vážna, seriózna politická diskusia vo večerných hodinách. Bude to diel, proti sebe budú stáť dvaja politici. Každý z nich si bude môcť priniesť svoj tábor podporovateľov, takže bude prebiehať za účasti publika,“ priblížil pre Mediálne.sk moderátor M. Magušin.

Jednotlivé tábory v publiku budú môcť politikom klásť otázky, rovnako ako diváci pri televíznych obrazovkách. Tí budú môcť v reálnom čase posielať otázky, na niektoré z nich politici odpovedia priamo počas vysielania.

Súčasťou Na hrane budú aj spoločensko-politické prieskumy zo spoločnosti Polis Slovakia realizované exkluzívne pre Joj. „Či už preferencie politických strán alebo spoločenské otázky – pôjde o tvrdé dáta, ktoré budeme využívať v diskusiách,“ dodáva moderátor, ktorý v .týždni uvádza reláciu .zákulisné reči.

Podobnú reláciu už Joj v minulosti priniesla. Rovnako s publikom a dvojicou oponentov vysielala politickú talkšou De facto s Danielom Krajcerom. Ten ešte pred nástupom do Joj moderoval reláciu Sito s rovnakým konceptom na obrazovkách konkurenčnej Markízy. Sito bolo vysielané od roku 1996 do 2006, kedy prišla Joj s De facto. Zrušila ho v roku 2010, kedy sa D. Krajcer rozhodol vstúpiť do politiky.

Dva komediálne seriály

Televízia Joj nasadí na jeseň aj dve seriálové novinky komediálneho žánru. Ako prvý pôjde do vysielania Delukse. Joj ho avizovala v plánoch už na rok 2018, napokon si ho odložila a uvedie ho teraz. Prvý raz sa bude vysielať v stredu 4. septembra.

V prípade Delukse ide o príbehy z prostredia luxusného päťhviezdičkového hotela Danubiana. Seriál dáva divákom podľa televízie „rady, ako prežiť so šialeným šéfom“, prinesie komické príbehy pracovníkom tohto zariadenia, ktorí sa snažia vyhovieť hosťom aj nadriadenému. Postavy stvárnili Ivan Vojtek, Alexander Bárta, Zuzana Fialová, Daniel Fischer, Richard Stanke, Gabriela Marcinková a ďalší.

Každá epizóda ukazuje samostatný uzavretý príbeh s hereckým hosťom. Jednotlivé časti na seba nadväzujú iba vo vedľajších príbehoch. Tieto hovoria o osobných vzťahov personálu hotela, priblížila Joj.

Druým komediálnym seriálom, ktorý televízia avizuje

